Також сьогодні в Україні святкують День ангела Ярослава. Це ім'я має слов'янське походження та означає "ярий славою".

Редакція 24 Каналу підготувала гарні привітання з Днем ангела Ярослава у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають іменини 20 лютого.

День ангела Ярослава 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Дорогий Ярославе! Нехай твій Ангел-Охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, а в житті буде багато світла, щастя та любові. Бажаю тобі здоров'я, удачі та здійснення всіх мрій. Зі святом!

***

З щирого серця вітаю тебе, Ярославе, з Днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога в житті буде всипана удачею і везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною.

Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Я помолюсь за Ярослава всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоб біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Твоє ім'я Ярослав – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем ангела, Ярославе! Нехай твої досягнення множаться, як книги в бібліотеці Ярослава Мудрого, а енергія буде невичерпною, як любов до рідної землі!

***

Ярославе, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, дарує сили, натхнення та щасливу долю. Будь здоровим, успішним і наповненим радістю!

Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай же Ярославу життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

З Днем ангела Ярослава,

Прийми ти вітання.

Хай ангел тебе оберігає,

У Господа долю для тебе благає.

Щоб завжди ти усміхався, радів,

Збувалося все чого ти хотів.

Хай легкою буде життєва дорога,

Оминає хай серце усяка тривога.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.