Також сьогодні в Україні святкують День ангела Ярослава. Це ім'я має слов'янське походження та означає "ярий славою".
Редакція 24 Каналу підготувала гарні привітання з Днем ангела Ярослава у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають іменини 20 лютого.
Цікаво Хто святкуватиме День ангела взимку 2025 – 2026: добірка грудневих, січневих і лютневих іменин
День ангела Ярослава 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Дорогий Ярославе! Нехай твій Ангел-Охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, а в житті буде багато світла, щастя та любові. Бажаю тобі здоров'я, удачі та здійснення всіх мрій. Зі святом!
***
З щирого серця вітаю тебе, Ярославе, з Днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога в житті буде всипана удачею і везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною.
Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Я помолюсь за Ярослава всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоб біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Твоє ім'я Ярослав – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем ангела, Ярославе! Нехай твої досягнення множаться, як книги в бібліотеці Ярослава Мудрого, а енергія буде невичерпною, як любов до рідної землі!
***
Ярославе, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, дарує сили, натхнення та щасливу долю. Будь здоровим, успішним і наповненим радістю!
Привітання з Днем ангела Ярослава 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай же Ярославу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
З Днем ангела Ярослава,
Прийми ти вітання.
Хай ангел тебе оберігає,
У Господа долю для тебе благає.
Щоб завжди ти усміхався, радів,
Збувалося все чого ти хотів.
Хай легкою буде життєва дорога,
Оминає хай серце усяка тривога.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.