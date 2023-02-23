День ангела Валентини 2023: чудові привітання у віршах та прозі
23 лютого свій День ангела відзначають усі жінки з іменем Валентина. Це ім'я з латинської мови "valeo" у перекладі означає "сильна", "здорова". Вважається, що носії цього імені є водночас сором'язливими та чутливими до болю ближніх.
Валентини готові допомагати іншим і тому часто обирають такі професії: вчитель, лікар або все, що пов’язане із творчою роботою. З нагоди їх Дня ангела ми підготували гарну добірку вітань у прозі та віршах, зазначає 24 Канал.
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Привітання з Днем ангела Валентини – вірші
Дорога Валентина,
Вітаємо ми тебе!
Будь завжди у всьому активна,
Не хворій ти ніколи.
Нехай проходять біди повз,
І бояться нехай вороги,
Щоб ти була духом сильною,
Виконувалися всі мрії твої.
Плюс здоров'я, плюс удачі,
Вірних, відданих друзів,
Бути щасливою, не інакше,
Лише приємних новин тобі.
***
Вітаю тебе, Валентино,
І бажаю лише щастя у долі.
Нехай наповниться життя позитивом,
Щодня дарує тобі радість.
Хай успіх тебе не покине,
А друзі нехай не підведуть.
Нехай любов шепоче ласкаве ім'я,
Від бід ангели нехай бережуть.
***
Сильною бути необхідно
У непрості часи.
Валентині ця сила
Від народження дана.
І в роботі ти успішна,
І сім'єю своєю кохана,
Так що біди та нещастя
Нехай собі крокують повз.
Тільки радість, лише щастя
Нехай знайдуть до тебе дорогу,
І для нашої Валентини
Стануть доброю підмогою!
День ангела Валентини 2023 – привітання у прозі та віршах / Фото Canva
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Валі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
Хай Валю наш ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Тобі побажати дуже хочеться, Валю,
Щоб ти, наче троянда, весь час цвіла,
Щоб мрії всі реальністю стали,
Щоб завжди ти була щасливою!
Нехай буде все: і любов неземна,
І багато здоров'я, друзів та подруг,
Тобі лише добра я, Валентино, бажаю,
Нехай тільки радість на тебе чекає навколо!
Привітання з Днем ангела Валентини – вірші й проза / Фото Canva
День ангела Валентини – привітання у прозі
Вітаю з Днем ангела, тебе Валентино! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!
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Сьогодні у тебе іменини Валентини, а це значить – твоя доля благословенна Господом. Залишається тільки слухати Його поради й беззаперечно дотримуватися їх. Безумовно, кожна людина має право на свою думку, бажаю, щоб твої бажання завжди збігалися з Його волею. Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову. Пам’ятай – ти маєш людей, які готові прийти на допомогу в будь-яку хвилину.
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Валентино, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес. А на землі, в знак подяки, ти допомагаєш іншим своїми вчинками та добрим словом. Поки буде добро твоє поширюватися на земні справи, не залишить тебе і твій небесний покровитель. У день ангела бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія і любов!
З Днем ангела Валентини 2023 – привітання у прозі та віршах / Фото Canva
Валентино, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай усі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і оберігає тебе від всього поганого
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У День ангела Валентини хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого фарту, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим.
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У цей день у неба просимо одного – нехай благословить вас на нові подвиги. Зміцнить ваші ноги на життєвому шляху, дасть силу духу, розуміння для розв'язання всіх життєвих проблем. Щастя вам Валентини, добра, удачі
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Валентино, прийми наші вітання з відкритим серцем. Бажаємо тобі всього найкращого, але найголовніше – вір в чудеса. Саме завдяки чуду ми познайомилися, подружилися, а тепер не уявляємо життя один без одного. Віра в чудеса допомагає наблизитися до своєї життєвої мети, вона заспокоює після важкого дня і дає сили з раннього ранку. Щастя, любові, доброї долі!