День ангела Тараса: привітання у прозі та віршах для найрідніших
10 березня варто привітати Тарасів з іменинами, адже вони святкують свій День ангела. Ім'я Тарас має давньогрецьке походження та означає "хвилювати".
День ангела Тараса відзначають 5 разів на рік. А саме в такі дні: 10 березня, 22 березня, 20 червня, 15 серпня та 25 жовтня. З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань з іменинами для Тарасів у віршах і прозі.
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Привітання з Днем ангела Тараса – вірші
У День ангела бажаю тобі любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю,
Щоб бували свята часті –
Пишні, щедрі та прекрасні.
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує.
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
Привітання з Днем ангела Тараса у віршах / Фото Pinterest
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Тарасе, тебе вітаємо
З Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
В день весняний гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Тарасу допомагає,
Янгол покровитель!
Привітання з Днем ангела Тараса – проза
Тарасе, вітаю тебе зі святом! Бажаю здійснення усіх мрій! Безліч можливостей і відсутність будь-яких перешкод в житті! Міцного здоров'я, щасливу душу та велике серце. Нехай все виходить якнайкраще!
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Дорогий Тарасе, з Днем ангела! Твій ангел подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір небесних подарунків у житті та пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки. Нехай у тебе все вдається!
Привітання з Днем ангела Тараса у прозі / Фото Pinterest
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Вітаю з Днем ангела тебе, Тарасе! Хочу побажати, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості й любові, а в роботі чекав тебе успіх та удача. Нехай світло та тепло будуть у твоєму серці повсякчас!
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Від щирого серця вітаю тебе, Тарасе, з Днем ангела! Бажаю яскравих зір на небі, які освітлюватимуть твій шлях до мрій! Нехай теплі почуття любові будуть у твоєму серці! Здійснення усіх мрій, міцного здоров'я, добра, безмежного щастя та всього найкращого!
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Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-Охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра! З Днем ангела, Тарасе!