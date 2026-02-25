З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тараса у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 25 лютого іменини.

День ангела Тараса 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З усього серця вітаю тебе, Тарасе. Бажаю завзято і наполегливо йти до своїх цілей, не відступаючи від своїх принципів і не втрачаючи цінностей свого життя. Будь успішний, Тарасе, ми поважаємо та любимо тебе. Будь щасливий!

З Днем ангела, Тарас! Серед друзів ти – душа компанії, на роботі – двигун робочого процесу, вдома – охоронець родини і господар з золотими руками. Залишайся такою ж чудовою людиною завжди! Будь щасливий сам і даруй щастя і любов оточення. З іменинами тебе!

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,

Що в Тараса іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лише одного!

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

У День ангела хочу побажати тобі, Тарасе, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Вітаю, Тарас. Бажаю тобі здоров'я і щасливих посмішок, великих ідей і прагнень, світлих обріїв та перспектив, які є значущими досягнень і перемог, цікавих захоплень і яскравих свят життя. Будь успішний, Тарас, впевнений в собі і завжди налаштований тільки на оптимістичну хвилю!

Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі й прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

