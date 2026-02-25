З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Тараса у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 25 лютого іменини.
День ангела Тараса 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
З усього серця вітаю тебе, Тарасе. Бажаю завзято і наполегливо йти до своїх цілей, не відступаючи від своїх принципів і не втрачаючи цінностей свого життя. Будь успішний, Тарасе, ми поважаємо та любимо тебе. Будь щасливий!
З Днем ангела, Тарас! Серед друзів ти – душа компанії, на роботі – двигун робочого процесу, вдома – охоронець родини і господар з золотими руками. Залишайся такою ж чудовою людиною завжди! Будь щасливий сам і даруй щастя і любов оточення. З іменинами тебе!
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тараса,
Прийми привітання!
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,
Що в Тараса іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лише одного!
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
У День ангела хочу побажати тобі, Тарасе, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
Вітаю, Тарас. Бажаю тобі здоров'я і щасливих посмішок, великих ідей і прагнень, світлих обріїв та перспектив, які є значущими досягнень і перемог, цікавих захоплень і яскравих свят життя. Будь успішний, Тарас, впевнений в собі і завжди налаштований тільки на оптимістичну хвилю!
Привітання з Днем ангела Тараса 2026 / Колаж 24 Каналу
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І щоб усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
Тараса з днем прекрасним я вітаю
Та від щирого серця побажаю
Щоб бували свята часті
Пишні, щедрі й прекрасні
Мир в серці нехай панує,
Злагоду і втіху дарує
Весело душа нехай співає
Кожна мить хай надихає.
