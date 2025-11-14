Ім'я Пилип виникло у Стародавній Греції. Воно означає "любитель коней". У давнину так зазвичай називали міцних і кремезних чоловіків, які служили в кінноті. Представники цього імені відзначаються наполегливістю, цілеспрямованістю та волелюбством. Такі чоловіки мають гарну інтуїцію та організаторські здібності, що дозволяє їм займати керівні посади. Пилипи завжди оточені увагою, тому до них часто звертаються за допомогою та порадою, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Пилипа. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

День ангела Пилипа 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Пилипа 2025 / Колаж LifeStyle24

