День ангела Олени: чудові слова у віршах та прозі для привітання найрідніших

15 березня варто привітати зі святом жінок з ім'ям Олена, оскільки вони відзначають свій День ангела. Власниці такого імені зазвичай є чуйними, спокійними та життєрадісними особистостями.

Ім'я Олена походить від давньогрецької мови та означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". У православному календарі протягом року 9 разів згадується це ім'я, інформує 24 Канал.

До теми День ангела Богдана: гарні привітання з іменинами у віршах та прозі

З нагоди свята пропонуємо підбірку гарних привітань у віршах та прозі для найрідніших Олен.

Чуттєві привітання з Днем ангела Олени – вірші

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

В день весняний гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Олену оберігає

Янгол покровитель!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Оленці бажаю я тепла,

Любові та удачі теж бажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!



Привітання з Днем ангела Олени у віршах / Фото Pinterest

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З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

Гарні привітання з Днем ангела Олени – проза

В цей прекрасний день, Оленко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і чудового настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!

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З Днем ангела Олено! Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра!



Привітання з Днем ангела Олени у прозі / Фото Pinterest

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Дорога Олено, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благії літа. Всього тобі найкращого!

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Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, Олено! Приголомшливого тобі успіху, щирих посмішок та відданих друзів ! А ще – вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного натхнення!