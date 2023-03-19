Имя Елена происходит от древнегреческого языка и означает "солнечный свет" или "солнечный луч". В православном календаре в течение года 9 раз упоминается это имя, информирует 24 Канал.

К теме День ангела Богдана: хорошие поздравления с именинами в стихах и прозе

По случаю праздника предлагаем подборку хороших поздравлений в стихах и прозе для самых родных Елен.

Чувственные поздравления с Днем ангела Елены – стихи

Твое имя Елена – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

В день весенний греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Елену оберегает

Ангел покровитель!

***

Пусть добрый ангел хранит от зла,

Дарит счастье, душу согревает!

Леночки желаю я тепла,

Любви и удачи тоже желаю.

Пусть долю всегда твою несет

На нежных крыльях радости и изобилия,

Да будет в жизни только хорошо все

И все обязательно в порядке!



Поздравление с Днем ангела Елены в стихах / Фото Pinterest

***

С Днем Ангела Елену я поздравляю,

Всех благ земных тебе я пожелаю,

За душу человечную и простоту,

За доброе сердце и доброту

Пусть ангел тебе подарит вдохновение,

А Бог – человеческое благословение!

***

Пусть в день ангела красотой цветет мир,

Становятся жизнью все лучшие мечты,

Пусть дарует судьба сотню лет,

В счастье и радости, любви и надежде!

Хорошие поздравления с Днем ангела Елены – проза

В этот прекрасный день, Елена, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и отличного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце! Улыбайся чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела! Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива поминутно. Пусть исполняются твои мечты, делая тебя все более удовлетворенной!

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С Днем ангела Елена! Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра!



Поздравление с Днем ангела Елены в прозе / Фото Pinterest

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Дорогая Елена, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Всего тебе наилучшего!

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Желаю невероятной радости в твой День ангела, Елена! Потрясающего тебе успеха, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого вдохновения!