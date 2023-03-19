Имя Елена происходит от древнегреческого языка и означает "солнечный свет" или "солнечный луч". В православном календаре в течение года 9 раз упоминается это имя, информирует 24 Канал.
К теме День ангела Богдана: хорошие поздравления с именинами в стихах и прозе
По случаю праздника предлагаем подборку хороших поздравлений в стихах и прозе для самых родных Елен.
Чувственные поздравления с Днем ангела Елены – стихи
Твое имя Елена – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
В день весенний греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Елену оберегает
Ангел покровитель!
***
Пусть добрый ангел хранит от зла,
Дарит счастье, душу согревает!
Леночки желаю я тепла,
Любви и удачи тоже желаю.
Пусть долю всегда твою несет
На нежных крыльях радости и изобилия,
Да будет в жизни только хорошо все
И все обязательно в порядке!
Поздравление с Днем ангела Елены в стихах / Фото Pinterest
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С Днем Ангела Елену я поздравляю,
Всех благ земных тебе я пожелаю,
За душу человечную и простоту,
За доброе сердце и доброту
Пусть ангел тебе подарит вдохновение,
А Бог – человеческое благословение!
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Пусть в день ангела красотой цветет мир,
Становятся жизнью все лучшие мечты,
Пусть дарует судьба сотню лет,
В счастье и радости, любви и надежде!
Хорошие поздравления с Днем ангела Елены – проза
В этот прекрасный день, Елена, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и отличного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце! Улыбайся чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела! Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива поминутно. Пусть исполняются твои мечты, делая тебя все более удовлетворенной!
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С Днем ангела Елена! Желаю, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! Пусть в твоей жизни будет больше света и добра!
Поздравление с Днем ангела Елены в прозе / Фото Pinterest
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Дорогая Елена, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: доброту, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители. Пусть сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Всего тебе наилучшего!
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Желаю невероятной радости в твой День ангела, Елена! Потрясающего тебе успеха, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого вдохновения!