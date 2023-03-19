Ім'я Олена походить від давньогрецької мови та означає "сонячне світло" або "сонячний промінь". У православному календарі протягом року 9 разів згадується це ім'я, інформує 24 Канал.
До теми День ангела Богдана: гарні привітання з іменинами у віршах та прозі
З нагоди свята пропонуємо підбірку гарних привітань у віршах та прозі для найрідніших Олен.
Чуттєві привітання з Днем ангела Олени – вірші
Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
В день весняний гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Олену оберігає
Янгол покровитель!
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Оленці бажаю я тепла,
Любові та удачі теж бажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
Привітання з Днем ангела Олени у віршах / Фото Pinterest
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З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
Гарні привітання з Днем ангела Олени – проза
В цей прекрасний день, Оленко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і чудового настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!
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З Днем ангела Олено! Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра!
Привітання з Днем ангела Олени у прозі / Фото Pinterest
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Дорога Олено, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благії літа. Всього тобі найкращого!
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Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, Олено! Приголомшливого тобі успіху, щирих посмішок та відданих друзів ! А ще – вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного натхнення!