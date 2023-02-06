Привітання з Днем ангела Оксани та Ксенії: гарні слова у прозі та віршах
6 лютого особливий день для дівчат і жінок з іменем Ксенія та Оксана, адже сьогодні вони святкують свій День ангела. Відомо, що ім'я Ксенія з давньогрецької мови означає "гостя" або "чужоземка". В часи античності так називали дівчат, які прибували на кораблях з далеких країн. Також таким ім'ям називали дівчаток зі знатних сімей.
Спорідненим іменем до Ксенії є Оксана. Їх характер вирізняється не лише чуйністю та ніжністю, а вмінням досягати поставлених цілей. Не забудьте привітати дорогих вам Оксан і Ксеній з їх святом за допомогою нашої добірки, зазначає 24 Канал.
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День ангела Ксенії та Оксани – привітання у віршах
Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
З днем ангела Оксани вітаємо,
Здоров’я міцного бажаємо,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі у ночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ксенії, найкращі привітання!
***
Знов на землю, біло вбрану,
Сніг легенький пролітає,
Це в мороз зима Ксенію
З іменинами вітає!
Та відому мудрість здавна
Говорили добрі люди,
Що яка в цей день Оксана,
То й весна такою буде!
Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!
Приготуй усмішку ясну!
Подаруй в зимову стужу
Запашну весну прекрасну!
День ангела Ксенії й Оксани 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото Unsplash
Сьогодні настали іменини
У Ксенії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Оксані нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Сьогодні Ксенії – добрій пані,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Принесуть нехай лише успіх
Всі твої прагнення,
Я блищати в усьому бажаю,
Дорога Ксеніє.
Щастя, міцного здоров’я,
Чудових подій,
Палкого, відданого кохання,
І добрих надій.
***
Сьогодні у Твій День Ангела,
Ми хочем побажати:
Щоб у житті Твоєму
Було багато свята!
Завжди щоб радість і достаток
Несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я
Ти мала на усе життя.
Нехай добром наповниться Твоє буття,
Здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя,
Бажають Тобі рідні.
Привітання з Днем ангела Ксенії та Оксани – вірші, проза / Фото Canva
Привітання у прозі з Днем ангела Оксани та Ксенії
Мудрості тобі від Бога, Ксеніє, а також благословення. Нехай буде світлою і чистою дорога життя! Хай ніколи з тобою не трапляються негаразди. З Днем ангела Ксенії.
***
Дорога Ксюша, з Днем ангела! Ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі ніколи не втрачати оптимізму! Нехай твоє життя буде наповнене яскравими емоціями, захоплюючими подорожами та щирим коханням! Будь щаслива і нехай усі мрії здійсняться!
***
Вітаю з днем ангела Оксано і хочу побажати завжди любити, сподіватися та вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку. Усіх благ та здоров'я!
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Мила Ксенія, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай Господь завжди супроводжує тебе у важливих для тебе подіях. Нехай янголи-охоронці вправно виконують свої обов'язки. Нехай посмішка ніколи не сходить з твого обличчя!
З Днем ангела Оксани та Ксенії – привітання з іменинами, вірші та проза / Фото Canva
Щиро вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела! Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову.
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Вітаю з іменинами! Бажаю тобі непохитної віри у душі, здоров’я, миру та добробуту! Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе оберігає від всіх життєвих негараздів. Нехай твоя внутрішня сила допомагає тобі завжди досягати своєї мети. Обіймаю!
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В День ангела надсилаю тобі Ксенія найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!
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Оксана, прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла. Посмішок друзів та турботи рідних. Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами. Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!