Спорідненим іменем до Ксенії є Оксана. Їх характер вирізняється не лише чуйністю та ніжністю, а вмінням досягати поставлених цілей. Не забудьте привітати дорогих вам Оксан і Ксеній з їх святом за допомогою нашої добірки, зазначає 24 Канал.

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День ангела Ксенії та Оксани – привітання у віршах

Ксенія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

З днем ангела Оксани вітаємо,

Здоров’я міцного бажаємо,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі у ночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ксенії, найкращі привітання!

***

Знов на землю, біло вбрану,

Сніг легенький пролітає,

Це в мороз зима Ксенію

З іменинами вітає!

Та відому мудрість здавна

Говорили добрі люди,

Що яка в цей день Оксана,

То й весна такою буде!

Тож, Оксанко, Ксеню, Ксюшо!

Приготуй усмішку ясну!

Подаруй в зимову стужу

Запашну весну прекрасну!

День ангела Ксенії й Оксани 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото Unsplash

Сьогодні настали іменини

У Ксенії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Оксані нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Сьогодні Ксенії – добрій пані,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

***

Принесуть нехай лише успіх

Всі твої прагнення,

Я блищати в усьому бажаю,

Дорога Ксеніє.

Щастя, міцного здоров’я,

Чудових подій,

Палкого, відданого кохання,

І добрих надій.

***

Сьогодні у Твій День Ангела,

Ми хочем побажати:

Щоб у житті Твоєму

Було багато свята!

Завжди щоб радість і достаток

Несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я

Ти мала на усе життя.

Нехай добром наповниться Твоє буття,

Здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя,

Бажають Тобі рідні.

Привітання з Днем ангела Ксенії та Оксани – вірші, проза / Фото Canva

Привітання у прозі з Днем ангела Оксани та Ксенії

Мудрості тобі від Бога, Ксеніє, а також благословення. Нехай буде світлою і чистою дорога життя! Хай ніколи з тобою не трапляються негаразди. З Днем ангела Ксенії.

***

Дорога Ксюша, з Днем ангела! Ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі ніколи не втрачати оптимізму! Нехай твоє життя буде наповнене яскравими емоціями, захоплюючими подорожами та щирим коханням! Будь щаслива і нехай усі мрії здійсняться!

***

Вітаю з днем ангела Оксано і хочу побажати завжди любити, сподіватися та вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку. Усіх благ та здоров'я!

***

Мила Ксенія, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай Господь завжди супроводжує тебе у важливих для тебе подіях. Нехай янголи-охоронці вправно виконують свої обов'язки. Нехай посмішка ніколи не сходить з твого обличчя!

З Днем ангела Оксани та Ксенії – привітання з іменинами, вірші та проза / Фото Canva

Щиро вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела! Зміцнюйся духом щодня, загартовуй характер в труднощах, йди по життю сміливо, високо піднявши голову.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі непохитної віри у душі, здоров’я, миру та добробуту! Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе оберігає від всіх життєвих негараздів. Нехай твоя внутрішня сила допомагає тобі завжди досягати своєї мети. Обіймаю!

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В День ангела надсилаю тобі Ксенія найщиріші побажання: міцного здоров’я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

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Оксана, прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла. Посмішок друзів та турботи рідних. Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання! Нехай діти тільки радують своїми успіхами. Щастя тобі, сімейного затишку і душевного комфорту!