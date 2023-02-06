Родственным именем к Ксении является Оксана. Их характер отличается не только чуткостью и нежностью, но и умением достигать поставленных целей. Не забудьте поздравить дорогих вам Оксан и Ксений с их праздником с помощью нашей подборки, отмечает 24 Канал.

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День ангела Ксении и Оксаны – поздравления в стихах

С днем ангела Оксаны поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Пусть исполнятся мечты,

Все надежды и надежды.

Луна и звездочки ясные,

Пусть светят тебе в ночи.

А в день пусть солнышко сияет,

И своим теплом согревает.

Пусть ангел тебя оберегает,

И всегда на помощь спешит.

***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем Ангела Ксении, лучшие поздравления!

***

Снова на землю, бело нарядную,

Снег легкий пролетает,

Это в мороз зима Ксения

С именинами поздравляет!

И известную мудрость издавна

Говорили хорошие люди,

Какая в этот день Оксана,

Так и весна такой будет!

Так что, Ксения, Ксюша!

Приготовь ясную улыбку!

Подари в зимнюю стужу

Душистую весну прекрасную!

День ангела Ксении и Оксаны 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото Unsplash

Сегодня наступили именины

У Ксении, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Да венчает тебя Господь мечтам.

***

Пусть праздничный ангелочек

Принесет любовь в домик,

Оксане нашей все дары

Только высшего качества.

Улыбайся и радуйся

Целый год на крыльях грез!

***

Сегодня Ксении – доброй дамы,

Желаю человеческого уважения.

Здоровье крепкого,

Любовь пылкой.

Чтобы судьба твоя,

Словно сказка была.

Чтобы сердце пело,

Всякая беда проходила.

Чтобы ангел охранял,

Твою душу и тело.

Господь же, чтобы посылал тебе,

Все то, что ты просила.

***

Принесут пусть только успех

Все твои стремления,

Я блестеть во всем желаю,

Дорога Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Прекрасных событий,

Страстной, преданной любви,

И благих надежд.

***

Сегодня в Твой День Ангела,

Мы хотим пожелать:

Чтобы в жизни Твоей

Было много праздника!

Всегда чтобы радость и достаток

Несло с собой будущее,

И чтобы воодушевление и здоровье

Ты была на всю жизнь.

Да исполнится добром Твое бытие,

Исполнятся все мечты,

Шагай с мудростью в жизнь,

Желают тебе родные.

Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны – стихи, проза / Фото Canva

Поздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении

Мудрости тебе от Бога, Ксения, а также благословения. Пусть будет светлым и чистым путь жизни! Пусть никогда с тобой не случаются невзгоды. С Днем ангела Ксении.

***

Дорогая Ксюша, с Днем ангела! Ты очень позитивный человек, потому я желаю тебе никогда не терять оптимизма! Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими эмоциями, увлекательными путешествиями и искренней любовью! Будь счастлива и пусть все мечты сбудутся!

***

Поздравляю с днем ангела Оксано и хочу пожелать всегда любить, надеяться и верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках и разочарованиях. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!

***

Милая Ксения, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть Господь всегда сопровождает тебя в важных для тебя событиях. Пусть ангелы-хранители умело выполняют свои обязанности. Пусть улыбка никогда не сходит с твоего лица!

С Днем ангела Оксаны и Ксении – поздравления с именинами, стихи и проза / Фото Canva

Поздравляю тебя, Оксана, с Днем ангела! Укрепляйся духом каждый день, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову.

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Поздравляю с именинами! Желаю тебе твердой веры в души, здоровья, мира и благополучия! Пусть твой ангел-хранитель всегда тебя оберегает от всех жизненных проблем. Пусть твоя внутренняя сила помогает тебе всегда добиваться своей цели. Обнимаю!

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В День ангела присылаю тебе Ксения самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

***

Оксана, прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света. Улыбка друзей и заботы родных. Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами. Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!