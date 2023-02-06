Родственным именем к Ксении является Оксана. Их характер отличается не только чуткостью и нежностью, но и умением достигать поставленных целей. Не забудьте поздравить дорогих вам Оксан и Ксений с их праздником с помощью нашей подборки, отмечает 24 Канал.
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День ангела Ксении и Оксаны – поздравления в стихах
С днем ангела Оксаны поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть исполнятся мечты,
Все надежды и надежды.
Луна и звездочки ясные,
Пусть светят тебе в ночи.
А в день пусть солнышко сияет,
И своим теплом согревает.
Пусть ангел тебя оберегает,
И всегда на помощь спешит.
***
Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем Ангела Ксении, лучшие поздравления!
***
Снова на землю, бело нарядную,
Снег легкий пролетает,
Это в мороз зима Ксения
С именинами поздравляет!
И известную мудрость издавна
Говорили хорошие люди,
Какая в этот день Оксана,
Так и весна такой будет!
Так что, Ксения, Ксюша!
Приготовь ясную улыбку!
Подари в зимнюю стужу
Душистую весну прекрасную!
День ангела Ксении и Оксаны 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото Unsplash
Сегодня наступили именины
У Ксении, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Да венчает тебя Господь мечтам.
***
Пусть праздничный ангелочек
Принесет любовь в домик,
Оксане нашей все дары
Только высшего качества.
Улыбайся и радуйся
Целый год на крыльях грез!
***
Сегодня Ксении – доброй дамы,
Желаю человеческого уважения.
Здоровье крепкого,
Любовь пылкой.
Чтобы судьба твоя,
Словно сказка была.
Чтобы сердце пело,
Всякая беда проходила.
Чтобы ангел охранял,
Твою душу и тело.
Господь же, чтобы посылал тебе,
Все то, что ты просила.
***
Принесут пусть только успех
Все твои стремления,
Я блестеть во всем желаю,
Дорога Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Прекрасных событий,
Страстной, преданной любви,
И благих надежд.
***
Сегодня в Твой День Ангела,
Мы хотим пожелать:
Чтобы в жизни Твоей
Было много праздника!
Всегда чтобы радость и достаток
Несло с собой будущее,
И чтобы воодушевление и здоровье
Ты была на всю жизнь.
Да исполнится добром Твое бытие,
Исполнятся все мечты,
Шагай с мудростью в жизнь,
Желают тебе родные.
Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны – стихи, проза / Фото Canva
Поздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении
Мудрости тебе от Бога, Ксения, а также благословения. Пусть будет светлым и чистым путь жизни! Пусть никогда с тобой не случаются невзгоды. С Днем ангела Ксении.
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Дорогая Ксюша, с Днем ангела! Ты очень позитивный человек, потому я желаю тебе никогда не терять оптимизма! Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими эмоциями, увлекательными путешествиями и искренней любовью! Будь счастлива и пусть все мечты сбудутся!
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Поздравляю с днем ангела Оксано и хочу пожелать всегда любить, надеяться и верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках и разочарованиях. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!
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Милая Ксения, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть Господь всегда сопровождает тебя в важных для тебя событиях. Пусть ангелы-хранители умело выполняют свои обязанности. Пусть улыбка никогда не сходит с твоего лица!
С Днем ангела Оксаны и Ксении – поздравления с именинами, стихи и проза / Фото Canva
Поздравляю тебя, Оксана, с Днем ангела! Укрепляйся духом каждый день, закаляй характер в трудностях, иди по жизни смело, высоко подняв голову.
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Поздравляю с именинами! Желаю тебе твердой веры в души, здоровья, мира и благополучия! Пусть твой ангел-хранитель всегда тебя оберегает от всех жизненных проблем. Пусть твоя внутренняя сила помогает тебе всегда добиваться своей цели. Обнимаю!
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В День ангела присылаю тебе Ксения самые искренние пожелания: крепкой здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха, нрава, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
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Оксана, прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света. Улыбка друзей и заботы родных. Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания! Пусть дети только радуют своими успехами. Счастья тебе, семейного уюта и душевного комфорта!