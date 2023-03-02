День ангела Мар'яни: чудові привітання з іменинами у віршах та прозі

2 березня можна привітати Мар'ян з іменинами, адже вони святкують свій День ангела. Ім'я Мар'яна має дві версії походження. За однією воно утворилося від чоловічого імені Мар'ян, а за іншою – від поєднання імен Марія і Анна.

День ангела Мар'яни святкують двічі на рік. А саме – 2 березня та 22 червня. З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем ангела Мар'яни у віршах і прозі для ваших найрідніших людей.

До теми Дні ангела у березні: кого вітати з іменинами та як назвати дитину

Привітання з Днем ангела Мар'яни – вірші

З Днем ангела Мар'яни вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

Й стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

У День ангела бажаю Тобі любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Все для Мар'яни –

Кохання, радість і щастя!



Привітання з Днем ангела Мар'яни у віршах / Фото Pinterest

***

В день ангела Мар'яни

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим для Мар'яни усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

Привітання з Днем ангела Мар'яни – проза

Дорога Мар'яно! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел охоронець завжди тебе оберігає та допомагає в усіх справах! Миру, щастя, натхнення, міцного здоров'я й усього – усього найкращого!

***

Вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч завжди: у хвилини радості та смутку, кохання та розлучень, щохвилини та щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме!



Привітання з Днем ангела Мар'яни у прозі / Фото Canva

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Мар'яно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел охоронець закриває крилом від усіх напастей, але не привчить тільки плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди могла розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і щиру любов! А якщо журба раптом постукає у твої двері, нехай ангел навчить тебе літати. Нехай твої дні наповняться радістю та вірою в краще!

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Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, Мар'яно! Приголомшливого тобі успіху, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного натхнення!

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Від щирого серця вітаю тебе, Мар'яно, з Днем ангела! Бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові! А також – великих надій і яскравих моментів щастя!