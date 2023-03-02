День ангела Марьяны празднуют дважды в год. А именно – 2 марта и 22 июня. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Марьяны в стихах и прозе для ваших самых родных людей.

К теме Дни ангела в марте: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

Поздравления с Днем ангела Марьяны – стихи

С Днем ангела Марьяны поздравляю,

Здоровья крепкого желаю.

Чтобы счастьем жизнь бурлила,

Все только приятное тебе даровало.

Чтобы хлеб всегда был на столе,

И встречались добрые люди на пути.

Пусть Матерь Божья тебя оберегает,

И всегда с тобой в путь ступает.

***

В День ангела желаю Тебе любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

Нежность небес да ангел дарит,

Кистью волшебной пусть в сердце рисует,

Светлые надежды, мечты прекрасны,

Все для Марьяны –

Любовь, радость и счастье!



Поздравление с Днем ангела Марьяны в стихах / Фото Pinterest

***

В день ангела Марьяны

Сказать хочу снова и снова,

Пусть всегда живут с тобой

Надежда, вера и любовь.

Пусть добрый ангел с небес

Защищает и не разочарует,

И удивительных тысячи чудес

В жизни твоей тебе дарит.

***

Пусть добрый ангел бережет век

Огонь звезды, что судьбой зовется.

Жизнь, как вышитое полотенце,

Багрянцем калиновым для Марьяны улыбнется.

Пусть васильками цветут лета прекрасные,

Пусть исполнятся тысячи желаний,

Чтобы судьба дарила только счастье,

Ни грамма бед, ни капельки страданий.

Будьте всегда красивы и молоды,

Желательными, добрыми и простыми.

Всегда улыбающиеся и милые,

Всегда любимыми и единственными.

Поздравление с Днем ангела Марьяны – проза

Дорогая Марьяна! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел охранник всегда тебя оберегает и помогает по всем делам! Мира, счастья, вдохновения, крепкого здоровья и всего – всего наилучшего!

***

Поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом всегда: в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно и ежесекундно. Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться!



Поздравление с Днем ангела Марьяны в прозе / Фото Canva

***

Марьяна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел телохранитель закрывает крылом от всех напастей, но не приучит только плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда могла разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и искреннюю любовь! А если печаль вдруг постучатся в твою дверь, пусть ангел научит тебя летать. Пусть твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!

***

Желаю невероятной радости в твой День ангела, Марьяна! Потрясающего успеха, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого вдохновения!

***

От всего сердца поздравляю тебя, Марьяна, с Днем ангела! Желаю ярких звезд на небе, которые освещают твой путь к мечтам, доброму нраву и прекрасным идеям, искренней любви! А также – больших надежд и ярких моментов счастья!