День ангела Лариси 2023: чарівні картинки-привітання для іменинниць

8 квітня святкують День ангела Лариси. Це ім’я має грецьке походження й означає "приємна". Привітайте різних та близьких з цим іменем гарними картинками-привітаннями.

8 квітня віряни вшановують пам'ять святої Лариси Готфської. Про неї залишилося небагато інформації. Відомо те, що вона була дуже доброю, повідомляє 24 Канал.

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Свята Лариса жила у IV столітті під час гонінь християн. Вона з іншими людьми була у храмі, який спалили язичники. В Україні ім'я Лариса не дуже популярне, але його носії – щирі та впевнені у собі жінки.

Картинки-привітання з Днем ангела Лариси



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Факти"



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Доброта"



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Золоті слова"



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Главком"



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "facecobra"



Привітання з Днем ангела Лариси / Фото з відкритих джерел