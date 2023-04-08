День ангела Лариси 2023: чарівні картинки-привітання для іменинниць
8 квітня святкують День ангела Лариси. Це ім’я має грецьке походження й означає "приємна". Привітайте різних та близьких з цим іменем гарними картинками-привітаннями.
8 квітня віряни вшановують пам'ять святої Лариси Готфської. Про неї залишилося небагато інформації. Відомо те, що вона була дуже доброю, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Коли та де зійде Благодатний вогонь у 2023 році: все, що потрібно знати
Свята Лариса жила у IV столітті під час гонінь християн. Вона з іншими людьми була у храмі, який спалили язичники. В Україні ім'я Лариса не дуже популярне, але його носії – щирі та впевнені у собі жінки.
Картинки-привітання з Днем ангела Лариси
Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Факти"
Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Доброта"
Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Золоті слова"
Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "Главком"
Привітання з Днем ангела Лариси / Фото "facecobra"