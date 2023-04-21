Іменинники мають своїх святих покровителів: Івана Богослова або Івана Хрестителя. Зазвичай чоловіки з цим іменем спокійні та порядні, хоч у дитинстві бувають бешкетниками, пише 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Івана у віршах

У Івана, сьогодні іменини —

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,



Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Щоб любов лиш крила дарувала,

Щоб надія душу зігрівала

Віра хай життя наповнить змістом,

Й буде світ навколо добрим й чистим.

***

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб у домі був достаток,

Й носив штани без латок.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці, щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!



День ангела Івана / Фото "Главред"

Привітання з Днем ангела Івана у прозі

Іване, вітаємо тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе від бід та проблем зі здоров'ям. Будь мудрим, йди по життю з чистим серцем та добрими помислами!

***

Іване, вітаю тебе з Днем Ангела! Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!

***

Вітаю тебе, Іване, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

***

Іване, вітаю з Днем Ангела. Нехай твій охоронець супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

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Іване, в день народження, в цей день декілька років тому, на плече Господь надав тобі свого ангела, щоб він оберігав тебе. Бажаю ніколи не розставатися с ним, нехай він йде попереду та осяває шлях. У моменти відчаю вкриває своїми крилами та заспокоює серце. Від себе особисто скажу, що у тебе є людина, яка кине усі справи та прийде на допомогу в будь-який час.