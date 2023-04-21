Іменинники мають своїх святих покровителів: Івана Богослова або Івана Хрестителя. Зазвичай чоловіки з цим іменем спокійні та порядні, хоч у дитинстві бувають бешкетниками, пише 24 Канал.
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Привітання з Днем ангела Івана у віршах
У Івана, сьогодні іменини —
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Щоб любов лиш крила дарувала,
Щоб надія душу зігрівала
Віра хай життя наповнить змістом,
Й буде світ навколо добрим й чистим.
***
Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб у домі був достаток,
Й носив штани без латок.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує!
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
День ангела Івана / Фото "Главред"
Привітання з Днем ангела Івана у прозі
Іване, вітаємо тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе від бід та проблем зі здоров'ям. Будь мудрим, йди по життю з чистим серцем та добрими помислами!
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Іване, вітаю тебе з Днем Ангела! Хай в житті тебе чекає щастя і удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!
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Вітаю тебе, Іване, з днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!
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Іване, вітаю з Днем Ангела. Нехай твій охоронець супроводжує тебе завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
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Іване, в день народження, в цей день декілька років тому, на плече Господь надав тобі свого ангела, щоб він оберігав тебе. Бажаю ніколи не розставатися с ним, нехай він йде попереду та осяває шлях. У моменти відчаю вкриває своїми крилами та заспокоює серце. Від себе особисто скажу, що у тебе є людина, яка кине усі справи та прийде на допомогу в будь-який час.