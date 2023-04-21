Именинники имеют своих святых покровителей: Иоанна Богослова или Иоанна Крестителя. Обычно мужчины с этим именем спокойны и порядочны, хотя в детстве бывают озорниками, пишет 24 Канал.
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Поздравление с Днем ангела Иоанна в стихах
У Ивана, сегодня именины
Хороший праздник у хорошего человека.
Хочется многое пожелать:
Отчаяний и сомнений не знать,
Ангел пусть всегда помогает
Счастье и здоровье посылает.
Чтобы любовь только крылья дарила,
Чтобы надежда душу согревала
Вера пусть жизнь наполнит смыслом,
И будет мир вокруг добрым и чистым.
***
С праздником Ивана поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Чтобы в доме было изобилие,
И носил штаны без заплат.
Чтобы мечтательное сбылось,
Как в сказке, чтобы жилось.
Пусть небо звездопадом колдует,
А солнышко ясную радугу дарит!
***
С днем ангела, Иван, поздравляю
Но от сердечка тебе я желаю:
Чтобы праздники бывали часты,
Щедрые, пышные и прекрасные.
Покой в сердце пусть царит,
Утешение и согласие дарит.
Искренне душа пусть поет,
Каждый миг пусть вдохновляет.
***
Поздравляю с днем ангела, Иван,
Желаю тебе успехов и процветания,
Пусть судьба сделает из тебя господина,
И исполнятся сегодня все твои желания!
***
Твое имя, Иван, твердое, как скала,
На какой твой покровитель построил
Христовую церковь, стоящую веками,
И за которую он до конца стоял.
Так что будь также всегда решителен,
Чтобы ангел тебя вдохновлял,
Во всех делах и добрых начинаниях,
Всегда тебе помогал.
Живи с любовью к людям,
И эта любовь тебе воздастся,
Здоровьем, радостью души,
Годами долгими отдастся!
День ангела Ивана / Фото "Главред"
Поздравление с Днем ангела Иоанна в прозе
Иван, поздравляем тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель предохраняет тебя от бед и проблем со здоровьем. Будь мудрым, иди по жизни с чистым сердцем и добрыми помыслами!
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Иван, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела!
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Поздравляю тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!
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Иван, поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой охранник сопровождает тебя всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Иоанн, в день рождения, в этот день несколько лет назад, на плечо Господь предоставил тебе своего ангела, чтобы он оберегал тебя. Желаю никогда не расставаться с ним, пусть он идет впереди и озаряет путь. В момент отчаяния покрывает своими крыльями и успокаивает сердце. От себя лично скажу, что у тебя есть человек, который бросит все дела и придет на помощь в любое время.