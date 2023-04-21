Именинники имеют своих святых покровителей: Иоанна Богослова или Иоанна Крестителя. Обычно мужчины с этим именем спокойны и порядочны, хотя в детстве бывают озорниками, пишет 24 Канал.

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Поздравление с Днем ангела Иоанна в стихах

У Ивана, сегодня именины

Хороший праздник у хорошего человека.

Хочется многое пожелать:

Отчаяний и сомнений не знать,



Ангел пусть всегда помогает

Счастье и здоровье посылает.

Чтобы любовь только крылья дарила,

Чтобы надежда душу согревала

Вера пусть жизнь наполнит смыслом,

И будет мир вокруг добрым и чистым.

***

С праздником Ивана поздравляю,

Счастья, радости желаю.

Чтобы в доме было изобилие,

И носил штаны без заплат.

Чтобы мечтательное сбылось,

Как в сказке, чтобы жилось.

Пусть небо звездопадом колдует,

А солнышко ясную радугу дарит!

***

С днем ангела, Иван, поздравляю

Но от сердечка тебе я желаю:

Чтобы праздники бывали часты,

Щедрые, пышные и прекрасные.

Покой в сердце пусть царит,

Утешение и согласие дарит.

Искренне душа пусть поет,

Каждый миг пусть вдохновляет.

***

Поздравляю с днем ангела, Иван,

Желаю тебе успехов и процветания,

Пусть судьба сделает из тебя господина,

И исполнятся сегодня все твои желания!

***

Твое имя, Иван, твердое, как скала,

На какой твой покровитель построил

Христовую церковь, стоящую веками,

И за которую он до конца стоял.

Так что будь также всегда решителен,

Чтобы ангел тебя вдохновлял,

Во всех делах и добрых начинаниях,

Всегда тебе помогал.

Живи с любовью к людям,

И эта любовь тебе воздастся,

Здоровьем, радостью души,

Годами долгими отдастся!



День ангела Ивана / Фото "Главред"

Поздравление с Днем ангела Иоанна в прозе

Иван, поздравляем тебя с именинами. Пусть твой Ангел-хранитель предохраняет тебя от бед и проблем со здоровьем. Будь мудрым, иди по жизни с чистым сердцем и добрыми помыслами!

***

Иван, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть твоя душа радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела!

***

Поздравляю тебя, Иван, с днем Ангела и желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех!

***

Иван, поздравляю с Днем Ангела. Пусть твой охранник сопровождает тебя всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

***

Иоанн, в день рождения, в этот день несколько лет назад, на плечо Господь предоставил тебе своего ангела, чтобы он оберегал тебя. Желаю никогда не расставаться с ним, пусть он идет впереди и озаряет путь. В момент отчаяния покрывает своими крыльями и успокаивает сердце. От себя лично скажу, что у тебя есть человек, который бросит все дела и придет на помощь в любое время.