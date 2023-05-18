Привітання з Днем ангела Ірини: теплі слова у віршах та прозі для іменинниць

Ім'я Ірина - відоме та популярне в Україні. Сьогодні, 18 травня, володарки цього імені святкують День ангела. Вони цілеспрямовані та дружелюбні, а також дуже відповідальні.

За церковним календарем сьогодні, 18 травня, святкують День ангела Ірини, пише 24 Канал. Це ім'я походить від імені давньогрецької богині миру й спокою Ейрени. Воно означає "умиротворена", "спокійна". Найкращі побажання у віршах і прозі можна підібрати нижче у добірці.

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Привітання з Днем ангела Ірини у віршах

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

У час, коли квітує черемшина,

Святкує свій День ангела Ірина!

Тож нині всіх Іринок обіймаємо,

Любові та здоров’ячка бажаємо!

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

***

День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Ірина!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості — без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекраснішою і багатшою!

***

Прекрасній Ірині в її іменини

Бажаємо бути щасливою нині!

І тисячу років печалі не знати,

Любові і Ангела – оберігати!

Яскравих моментів, в коханні зізнань,

Чудових хвилин і нових сподівань!



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Радіо трек"

Привітання з Днем ангела Ірини у прозі

Ірино, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим, сповненим щирої доброти, вірності та взаєморозуміння з близькими людьми. Бажаю тобі віри у себе та свої можливості, успіхів у всіх починаннях та натхнення для досягнення нових висот

***

Ірина значить "мир". У моє життя ти приносиш разом з цим миром ще і радість, задоволення від приємного спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе, Ірина!

***

Ірочка, цей прекрасний день став приводом для радості у всіх твоїх друзів. Ми поспішаємо привітати тебе і побажати мільйон виконаних бажань. Нехай доля радує тебе не тільки спокійним і розміреним життям, а й цікавими поворотами, які ведуть за собою ланцюг приємних сюрпризів. Нехай здоров'я не підводить, а настрій завжди буде відмінним!

***

Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі, Ірино, в цей день зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, а бризки удачі і успіху назавжди залишаться на обличчі. Нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ви знайдете тиху гавань!