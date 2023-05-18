Привітання з Днем ангела Ірини: теплі слова у віршах та прозі для іменинниць
Ім'я Ірина - відоме та популярне в Україні. Сьогодні, 18 травня, володарки цього імені святкують День ангела. Вони цілеспрямовані та дружелюбні, а також дуже відповідальні.
За церковним календарем сьогодні, 18 травня, святкують День ангела Ірини, пише 24 Канал. Це ім'я походить від імені давньогрецької богині миру й спокою Ейрени. Воно означає "умиротворена", "спокійна". Найкращі побажання у віршах і прозі можна підібрати нижче у добірці.
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Привітання з Днем ангела Ірини у віршах
Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.
***
У час, коли квітує черемшина,
Святкує свій День ангела Ірина!
Тож нині всіх Іринок обіймаємо,
Любові та здоров’ячка бажаємо!
***
Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
***
День Ангела сьогодні твій,
Рідна наша Ірина!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості — без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекраснішою і багатшою!
***
Прекрасній Ірині в її іменини
Бажаємо бути щасливою нині!
І тисячу років печалі не знати,
Любові і Ангела – оберігати!
Яскравих моментів, в коханні зізнань,
Чудових хвилин і нових сподівань!
Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Радіо трек"
Привітання з Днем ангела Ірини у прозі
Ірино, з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим, сповненим щирої доброти, вірності та взаєморозуміння з близькими людьми. Бажаю тобі віри у себе та свої можливості, успіхів у всіх починаннях та натхнення для досягнення нових висот
***
Ірина значить "мир". У моє життя ти приносиш разом з цим миром ще і радість, задоволення від приємного спілкування, усмішки та щире захоплення. Бажаю тобі, Ірочко, продовжувати надихати оточуючих своєю жіночою красою і не менш красивими вчинками. З Днем ангела!
***
Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе, Ірина!
***
Ірочка, цей прекрасний день став приводом для радості у всіх твоїх друзів. Ми поспішаємо привітати тебе і побажати мільйон виконаних бажань. Нехай доля радує тебе не тільки спокійним і розміреним життям, а й цікавими поворотами, які ведуть за собою ланцюг приємних сюрпризів. Нехай здоров'я не підводить, а настрій завжди буде відмінним!
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Моє серце радіє, а душа прагне сказати багато красивих слів. Бажаю тобі, Ірино, в цей день зануритися в океан радості, залишивши всі печалі на піщаному березі. Нехай хвиля натхнення накриє тебе з головою, а бризки удачі і успіху назавжди залишаться на обличчі. Нехай бурхливі потоки життя несуть назустріч любові, з якою ви знайдете тиху гавань!