По церковному календарю сегодня, 18 мая, празднуют День ангела Ирины, пишет 24 Канал. Это имя происходит от имени древнегреческой богини мира и покоя Эйрены. Оно означает "умиротворенное", "спокойное". Лучшие пожелания в стихах и прозе можно подобрать ниже в подборке.

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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах

Хорошего такого дня,

Именины у Ирины.

Прими ты от меня поздравления,

Пусть сбудутся твои желания.

В жизни желаю только радоваться,

И никогда тебе не болеть.

Пусть судьба приветливо удивляет,

Любовь и счастье дарит.

Желаю друзей верных тебе,

Чтобы помогли в беде.

Пусть твой ангел тебя оберегает,

Всякая идущая беда отгоняет.

***

Во время, когда цветет черемуха,

Празднует свой День ангела Ирина!

Итак, сегодня всех Иринок обнимаем,

Любви и здоровьица желаем!

***

Дорогая Ируся! С днем Ангела, солнце!

Пусть приоткроется в счастье окошко,

Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,

Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,

Всегда оставайся такой же прекрасной.

Веселый, улыбающийся, солнечно-ясный,

Пусть это стихотворение тебе несет радость,

Безоблачным будет всегда небосклон!

***

День Ангела сегодня твой,

Родная наша Ирина!

Пусть он несет тебе покой,

И радости – без меры.

Пусть дни без лишней суеты

Идут, унося нрав!

Если бы с каждым днем была бы ты

Прекраснее и богаче!

***

Прекрасной Ирине в ее именины

Желаем быть счастливым сейчас!

И тысячу лет печали не знать,

Любви и Ангела – оберегать!

Ярких моментов, в любви признаний,

Прекрасных минут и новых надежд!



Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Радио трек"

Поздравление с Днем ангела Ирины в прозе

Ирина, с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной, полной искренней доброты, верности и взаимопонимания с близкими людьми. Желаю тебе веры в себя и свои возможности, успехов во всех начинаниях и вдохновения для достижения новых высот

***

Ирина значит "мир". В мою жизнь ты приносишь вместе с этим миром еще и радость, удовольствие от приятного общения, улыбки и искреннее восхищение. Желаю тебе, Ирочка, продолжать вдохновлять окружающих своей женской красотой и не менее красивыми поступками. С Днем ангела!

***

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя, Ирина!

***

Ирочка, этот прекрасный день стал поводом к радости у всех твоих друзей. Мы спешим поздравить тебя и пожелать миллион исполненных желаний. Пусть судьба радует тебя не только спокойной и размеренной жизнью, но и интересными поворотами, ведущими за собой цепь приятных сюрпризов. Пусть здоровье не подводит, а настроение всегда будет отличным!

***

Мое сердце радуется, а душа хочет сказать много красивых слов. Желаю тебе, Ирина, в этот день погрузиться в океан радости, оставив все печали на песчаном берегу. Пусть волна вдохновения накроет тебя с головой, а брызги удачи и удачи навсегда останутся на лице. Пусть бурные потоки жизни несут навстречу любви, с которой вы найдете тихую гавань!