Привітання з Днем ангела Григорія: зворушливі слова у віршах та прозі

15 квітня в Україні святкують День ангела Григорія. Чоловіки, що носять це ім'я - гарні лідери та чуттєві до інших. Привітайте друзів та близьких з іменинами хорошими словами у віршах і прозі.

Іменини Григорія святкують багато разів на рік, зокрема й 15 квітня. Святим покровителем чоловіків з цим іменем є святитель Григорій Двоєслов, який був Папою Римським, повідомляє 24 Канал. Ім'я Григорій походить з давньогрецького та означає "бадьорий", "пильний".

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Привітання з Днем ангела Григорія у віршах

Любові, добра тільки Божої ласки!

Хай буде життя, щасливіше від казки.

Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.

І буде ласкавий й прихильний до тебе.

Бажаємо віри, любові, надії,

Хай збудуться плани, бажання та мрії.

Хай сонечко долю теплом зігріває,

Нехай тобі, Григорію, Господь помагає!

***

З Днем ангела тебе, Григорій!

Тобі бажаю щастя море,

Хай успіх твій відчутним буде,

І поважають добрі люди!

Душа хай посмішкою сяє,

Життя — любов’ю розквітає!

***

З Днем ангела тебе, Григорій!

Любові, щирості, тепла,

Побільше радісних історій,

Щоб доля гарною була!

До тебе успіх хай приходить,

А з ним — достаток, в справах лад,

Нехай здоров’я не підводить,

Й накриє щастя водоспад!

***

Григорію, в іменини світлі

Тебе привітаю я тепло!

Нехай втіляться сни заповітні,

Щоб у всьому тобі щастило!

Бажаю найяскравіших свят,

Порожній буде легким шлях до мрій!

Всього доброго, прекрасного,

Чого ти тільки хочеш сам!

***

Хай же Гриші життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.



Листівки з Днем ангела / Фото facedobra

Привітання з Днем ангела Григорія у прозі

Нехай у тебе, Григорій, доля буде схоже на огранований діамант, така ж яскрава, блискуча, іскриста і дорогоцінна. Будь завжди впевнений у своїх силах, знаннях і навичках, не звертай на перепони і не забувай обіцянки!

***

Григорій, в День ангела прийми щирі вітання. Бажаємо тобі залишатися так само сильним та кмітливим. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли крила опускаються вниз! Проведи цей день радісно з рідними та друзями.

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові та грандіозних подій у житті!

***

Є в році одне прекрасне свято, його світло воістину святе, а значення велике – це День Ангела. Григорій я тебе вітаю, бажаю самого міцного здоров’я, і ​​щоб твій Ангел не залишав тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. У силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!