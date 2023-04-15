Іменини Григорія святкують багато разів на рік, зокрема й 15 квітня. Святим покровителем чоловіків з цим іменем є святитель Григорій Двоєслов, який був Папою Римським, повідомляє 24 Канал. Ім'я Григорій походить з давньогрецького та означає "бадьорий", "пильний".
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Привітання з Днем ангела Григорія у віршах
Любові, добра тільки Божої ласки!
Хай буде життя, щасливіше від казки.
Хай Ангел на поміч летить завжди з неба.
І буде ласкавий й прихильний до тебе.
Бажаємо віри, любові, надії,
Хай збудуться плани, бажання та мрії.
Хай сонечко долю теплом зігріває,
Нехай тобі, Григорію, Господь помагає!
***
З Днем ангела тебе, Григорій!
Тобі бажаю щастя море,
Хай успіх твій відчутним буде,
І поважають добрі люди!
Душа хай посмішкою сяє,
Життя — любов’ю розквітає!
***
З Днем ангела тебе, Григорій!
Любові, щирості, тепла,
Побільше радісних історій,
Щоб доля гарною була!
До тебе успіх хай приходить,
А з ним — достаток, в справах лад,
Нехай здоров’я не підводить,
Й накриє щастя водоспад!
***
Григорію, в іменини світлі
Тебе привітаю я тепло!
Нехай втіляться сни заповітні,
Щоб у всьому тобі щастило!
Бажаю найяскравіших свят,
Порожній буде легким шлях до мрій!
Всього доброго, прекрасного,
Чого ти тільки хочеш сам!
***
Хай же Гриші життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
Листівки з Днем ангела / Фото facedobra
Привітання з Днем ангела Григорія у прозі
Нехай у тебе, Григорій, доля буде схоже на огранований діамант, така ж яскрава, блискуча, іскриста і дорогоцінна. Будь завжди впевнений у своїх силах, знаннях і навичках, не звертай на перепони і не забувай обіцянки!
***
Григорій, в День ангела прийми щирі вітання. Бажаємо тобі залишатися так само сильним та кмітливим. Нехай твій янгол-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли крила опускаються вниз! Проведи цей день радісно з рідними та друзями.
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові та грандіозних подій у житті!
***
Є в році одне прекрасне свято, його світло воістину святе, а значення велике – це День Ангела. Григорій я тебе вітаю, бажаю самого міцного здоров’я, і щоб твій Ангел не залишав тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. У силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!