Привітання з Днем ангела Георгія 2023: теплі побажання для іменинників у віршах і прозі

День ангела Георгія українці святкують 15 квітня. Чоловіки, які наділені таким іменем, мають працьовитий та витривалий характер. У цей день привітайте іменинників у віршах чи прозі.

Заступником чоловіків на ім'я Георгій вважають Юрія Побідоносця, повідомляє 24 Канал. З дитинства Юрії є чуттєвими хлопчиками, які виростають наполегливими чоловіками.

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Привітання з Днем ангела Георгія у віршах

Георгій, я хочу привітати

Адже цей день по праву твій,

І побажання залишити

Тобі на пам'ять, милий мій.

Бажаю я тобі удачі,

Веселощів, радості завжди,

Посмішку ти свою не ховай і

Неси крізь довгі роки.

Сподівайся, вір, що буде диво,

І воно точно збудеться,

І ти щасливіше всіх будеш,

Погане забудеться.

***

Хай Янгол завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають!

***

Георгій — дивовижне ім’я!

Він яскравий і сміливий, він відзначений долею.

І в словах, і в справах, і один, і з іншими —

Він завжди і у всьому залишається собою.



З Днем ангела Георгія / Фото "Привітання"

Привітання з Днем ангела Георгія у прозі

Георгій, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок.

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Від щирого серця вітаю тебе Георгій з днем ​​ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною!

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Георгій, вітаю з днем ​​ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним!

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Сьогодні, в день твоїх іменин, Георгію, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю і успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!

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Георгій, вітаємо з іменинами! З цієї нагоди бажаємо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.