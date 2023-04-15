Заместителем мужчин по имени Георгий считают Юрия Победоносца, сообщает 24 Канал. С детства Юрия являются чувственными мальчиками, которые вырастают настойчивыми мужчинами.

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Поздравление с Днем ангела Георгия в стихах

Георгий, я хочу поздравить

Ведь этот день по праву твоему,

И пожелание оставить

Тебе на память, милый мой.

Желаю тебе удачи,

Веселья, радости всегда,

Улыбку ты свою не прячь и

Неси сквозь долгие годы.

Надейся, верь, что будет чудо,

И оно точно сбудется,

И ты счастливее всех будешь,

Плохое забудется.

***

Пусть Ангел всегда хранит,

Беда тебя пусть не знает,

Пусть горе от тебя изо всех сил бежит,

Чтобы ты мог спокойно сто лет прожить.

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

В жизни тебя всегда постигают,

В пасмурный день не покидают!

***

Георгий – удивительное имя!

Он ярок и смел, он отмечен судьбой.

И в словах, и в делах, и один, и с другими.

Он всегда и во всем остается собой.



С Днем ангела Георгия / Фото "Приветствие"

Поздравление с Днем ангела Георгия в прозе

Георгий, поздравляю с твоими именинами! Пусть твое имя прославится на весь мир, а ты будешь счастливым, здоровым человеком с яркой энергией. Пусть ангел каждый день охраняет тебя и хранит тебя от ошибок.

***

От всей души поздравляю тебя Георгий с днем ангела. Пусть твой ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждый путь в жизни будет усыпан нравом и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком!

***

Георгий, поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом повороте всегда встречаются отличные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным!

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Сегодня, в день твоих именин, Георгий, хочется пожелать тебе, чтобы жизнь оправдала все твои надежды! Пусть твои дни будут исполнены светлых мгновений, любви и успехов, а печаль и тревога не ступают на твой порог! От всего сердца поздравляем тебя с праздником!

***

Георгий, поздравляем с именинами! По этому случаю желаем вам быть любимцем судьбы! Получайте максимум от жизни, покоряйте новые вершины, переживайте приятное волнение и головокружительные приключения, а под крылом вашего Ангела Хранителя это будет легче осуществить.