Заступником чоловіків на ім'я Георгій вважають Юрія Побідоносця, повідомляє 24 Канал. З дитинства Юрії є чуттєвими хлопчиками, які виростають наполегливими чоловіками.
Дивіться також 12 картинок-привітань з Великоднем 2023: найкраща добірка
Привітання з Днем ангела Георгія у віршах
Георгій, я хочу привітати
Адже цей день по праву твій,
І побажання залишити
Тобі на пам'ять, милий мій.
Бажаю я тобі удачі,
Веселощів, радості завжди,
Посмішку ти свою не ховай і
Неси крізь довгі роки.
Сподівайся, вір, що буде диво,
І воно точно збудеться,
І ти щасливіше всіх будеш,
Погане забудеться.
***
Хай Янгол завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
Хай радість, щастя і успіх,
Удача, ніжність, добрий сміх,
В житті тебе завжди спіткають,
В похмурий день не покидають!
***
Георгій — дивовижне ім’я!
Він яскравий і сміливий, він відзначений долею.
І в словах, і в справах, і один, і з іншими —
Він завжди і у всьому залишається собою.
З Днем ангела Георгія / Фото "Привітання"
Привітання з Днем ангела Георгія у прозі
Георгій, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок.
***
Від щирого серця вітаю тебе Георгій з днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною!
***
Георгій, вітаю з днем ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним!
***
Сьогодні, в день твоїх іменин, Георгію, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов’ю і успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом!
***
Георгій, вітаємо з іменинами! З цієї нагоди бажаємо вам бути улюбленцем долі! Отримуйте максимум від життя, підкорюйте нові вершини, переживайте приємне хвилювання та запаморочливі пригоди, а під крилом вашого Ангела Охоронця це буде ще легше здійснити.