З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Галини у картинках і віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 10 березня іменини.

День ангела Галини 2026: як привітати у віршах і картинках?

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

Привітання з Днем ангела Галини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

***

Свят у світі є багато.

Лиш Галини нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день своїх іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з Днем ангела Галини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Галині помагає,

Ангел покровитель!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Привітання з Днем ангела Галини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Галино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

