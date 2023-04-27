Привітання з Днем ангела Антона 2023: теплі слова й побажання у віршах і прозі
27 квітня юнаки та чоловіки з іменем Антон святкують іменини. Дивіться найкращі побажання з Днем ангела та привітайте близьких.
Ім'я Антон є видозміненою формою грецького імені Антоній та має кілька значень – "той, що вступає в бій", "той, що протистоїть", "той, що змагається в силі". Чоловіки з цим ім'ям стримані, але з хорошими рисами характеру, пише 24 Канал.
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Привітання з Днем ангела Антона 2023 у віршах
У Антона нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
В День Ангела Антон, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Все Антон, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним!
***
Антон, найкращий на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!
***
День іменин настав сьогодні для Антона,
Тебе привітати хочу і побажати
Вагон удачі, нових баксів тонну,
Щоб прикрощів триста років тобі не знати.
Нехай добрий ангел розганяє злі хмари,
Хай світить сонце в тебе над головою,
Хай Господь усіх благ дає лише найкращих,
Хай будуть вірні друзі завжди з тобою.
З Днем ангела Антона / Фото "Улюблена"
Привітання з Днем ангела Антона 2023 у прозі
З Днем ангела, Антон! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.
***
Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!
***
Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!
***
Дорогий Антоне, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров’я й вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирого кохання і поваги, великого щастя й насолоди життям.
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З Днем янгола тебе, Антоне. Нехай радість і щастя ніколи не покидають твій дім. Ти боєць, так нехай життя дасть тобі невразливість і сталеві шиповані рукавички. Нехай твоя доброта і милосердя повертаються тобі з потрійною силою. Нехай Янгол-охоронець не спускає з тебе очей, береже і допомагає. Сьогодні твої іменини, вітаю!