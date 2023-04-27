Привітання з Днем ангела Антона 2023: теплі слова й побажання у віршах і прозі

27 квітня юнаки та чоловіки з іменем Антон святкують іменини. Дивіться найкращі побажання з Днем ангела та привітайте близьких.

Ім'я Антон є видозміненою формою грецького імені Антоній та має кілька значень – "той, що вступає в бій", "той, що протистоїть", "той, що змагається в силі". Чоловіки з цим ім'ям стримані, але з хорошими рисами характеру, пише 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Антона 2023 у віршах

У Антона нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

В День Ангела Антон, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Все Антон, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним!

***

Антон, найкращий на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.



Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

День іменин настав сьогодні для Антона,

Тебе привітати хочу і побажати

Вагон удачі, нових баксів тонну,

Щоб прикрощів триста років тобі не знати.

Нехай добрий ангел розганяє злі хмари,

Хай світить сонце в тебе над головою,

Хай Господь усіх благ дає лише найкращих,

Хай будуть вірні друзі завжди з тобою.



З Днем ангела Антона / Фото "Улюблена"

Привітання з Днем ангела Антона 2023 у прозі

З Днем ангела, Антон! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінній набір ангельських подарунків по житті і пишатися тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

***

Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!

***

Любий Антоне, вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб протягнути руку допомоги нужденним й частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай у твоїй душі панує гармонія та любов!

***

Дорогий Антоне, з Днем ангела тебе! Ввід усього серця щиро вітаю тебе і бажаю веселощів і прекрасних життєвих ідей, міцного здоров’я й вірної удачі, бравих задумів і героїчних вчинків, щирого кохання і поваги, великого щастя й насолоди життям.

***

З Днем янгола тебе, Антоне. Нехай радість і щастя ніколи не покидають твій дім. Ти боєць, так нехай життя дасть тобі невразливість і сталеві шиповані рукавички. Нехай твоя доброта і милосердя повертаються тобі з потрійною силою. Нехай Янгол-охоронець не спускає з тебе очей, береже і допомагає. Сьогодні твої іменини, вітаю!