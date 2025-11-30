Андрій Первозванний також був найближчим учнем Спасителя. З нагоди свята 24 Канал підготував гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм найріднішим.

День Андрія Первозванного 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Бажаю мужності, здоров'я, щастя, впевненості та життєвих сил. Бажаю, щоб твоє серце палало любов'ю та натхненням, наче яскраве андріївське багаття! Бажаю, щоб кожен день дарував тобі світлу надію, успіх та щасливу зустріч!

***

Вітаю зі світлим святом Андрія Первозваного. Бажаю миру та Божого благословення тобі та твоїй сім'ї. Нехай святий буде твоїм покровителем та оберігає на кожному кроці!

Привітання з Днем Андрія Первозванного 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем Андрія Первозванного вітаю,

Добробуту й миру тобі побажаю.

Нехай Ангел-охоронець дім оберігає,

Все погане і лихе подалі відганяє.

Хай душа твоя радіє, віра твоє серце гріє.

Здоров'я тобі й тепла, щастя, вдачі і добра.

***

Первозванного Андрія

Святкуємо нині.

Я бажаю щастя й долі

Всій вашій родині!

Щоб жили завжди у мирі,

Друзі поруч були щирі,

Щоб міцне здоров'я мали,

Калач медом запивали!

Привітання з Днем Андрія Первозванного 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, наша редакція вже публікувала привітання з Днем ангела Андрія у картинках, прозі й віршах.

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Нехай сьогоднішнє світле свято принесе мир в кожен дім. Бажаю вам натхнення, любові, радості, достатку та міцного здоров'я. Нехай святий буде вашим покровителем.

***

Всіх героїв на ім'я Андрій хочу привітати з днем Андрія Первозванного! Побажати хочу відваги, жвавості, стійкості і мужності. Хочу сказати не забувати, що сміливість – контроль над страхом, а не його присутність!

Привітання з Днем Андрія Первозванного 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День Первозванного Андрія

Прийміть душевні привітання,

Нехай Святий оберігає,

Здійснить всі ваші побажання.

Бажаю віри вам міцної,

Добра, надії і кохання,

Щоб молитви почули ваші,

Щоб справдилися сподівання.

***

У День Первозванного Андрія

Від серця зичу я усім

Здоров'я, успіхів, щоб мрії

Здійснились швидше ваші всі!

Щоб рідні люди не хворіли,

Щоб радісним було життя,

І щоб кохання всі зустріли,

Були щасливі, мов дитя!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.