З останнім дзвоником, випускники: добірка найкращих привітань у картинках

Для випускників скоро пролунає останній в їхньому житті шкільний дзвінок. Одинадцятикласники та деякі дев'ятикласники вже ніколи не сядуть за парту, не списуватимуть на уроках та не їстимуть в улюбленій їдальні.

У свято останнього дзвоника випускникам буває важко стримати сльози, адже вони покидають рідне шкільне подвір'я й перегортають нову сторінку життя. Попереду не менш насичений та цікавий період, але вже в іншому колективі.

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Дорогі випускники, редакція LifeStyle 24 бажає вам добре скласти усі іспити та вступити в омріяний університет. Проведіть останні шкільні дні з улюбленими вчителями та однокласниками, адже скоро життя вас розкидає по різних куточках. Картинки-привітання з останнім дзвоником знаходьте у матеріалі.

Для випускників: картинки-привітання з останнім дзвоником

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Останній дзвоник 2024 / Фото Canva

Останній дзвоник 2024 / Фото LifeStyle 24

Надіємося, що ви обрали картинку-привітання для своїх знайомих випускників. Дорогі майбутні абітурієнти, легкого вам вступу!