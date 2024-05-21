Для дорогої вчительки: найтепліші привітання з днем народження у словах та картинках

Часто вчителька дійсно є другою мамою. Вона завжди підтримає та дасть пораду, коли здається, що виходу зі складної ситуації немає. Інколи діти навіть підходять з проблемою до класної керівнички, якщо бояться сказати про неї батькам.

Зазвичай вчительку з днем народження вітають усім класом. Але гарно, коли кожен учень каже від себе кілька слів. Тому LifeStyle 24 зібрав добірку щирих побажань, які точно сподобаються, вразять та запам'ятаються.

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Привітання з днем народження для вчительки

Шановна (ім'я вчительки), щиро вітаю вас з днем народження! Бажаю безмежної радості, натхнення на роботі, море позитиву та великих досягнень. Ви – не лише наша вчителька, але й невичерпне джерело мудрості та натхнення. Нехай цей день буде сповнений щасливих моментів та приємних сюрпризів. З повагою та теплом, (ваше ім'я).

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Дорога (ім'я вчителя), вітаю вас з днем народження! Бажаю, щоб незабутніх моментів у житті було якомога більше. Ви даруєте світло знань і виховуєте майбутнє покоління – це надзвичайно цінно. Нехай ваші дні будуть наповнені теплом і добром. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

Привітання для вчительки / Фото art-shop.com.ua

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Найкраща наша вчителько, вітаємо вас з днем народження! Нехай життя буде наповнене сонцем, яскравими кольорами та незабутніми хвилинами радості. Бажаємо вам натхнення, здоров'я та кохання. З повагою, від (назва класу).

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Вітаємо з днем народження, (ім'я вчительки)! Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя і вдячних учнів. Ви – не лише вчителька, але й наставниця, яка відкриває для нас нові горизонти. Нехай життя буде наповнене радістю і позитивом. З повагою та любов'ю, ваш найкращий клас.

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Привітання для вчительки / Фото Telegraf

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Дорога (ім'я вчителя), вітаю вас з чудовим святом – з днем народження! Бажаю незламної сили духу, щоб долати будь-які труднощі, та невичерпного оптимізму, щоб кожен день був яскравим. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості та любові. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

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Дорога (ім'я вчительки), з днем народження! Хочемо висловити нашу вдячність за вашу неймовірну роботу, любов та турботу. Бажаємо завжди залишатися такою ж веселою і привітною, якою ви є. З великою любов'ю, (назва класу).