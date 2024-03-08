Зі святом вас, дорогі жінки: атмосферні листівки-привітання з 8 березня

Міжнародний жіночий день, який відзначається сьогодні, – важливе свято для кожної жінки. 8 березня традиційно у багатьох країнах світу згадуються мітинги, які проходили у XIX та XX століттях. Тоді жінки виходили на вулиці за свої права.

Акції протесту відбуваються й досі, зокрема 8 березня. Адже у світі ще поки існують гендерна нерівність, сексизм, мізогінія та насильство. Хоча радянська пропаганда добряче постаралася, аби про ці речі менше говорили. Вона зробила Міжнародний жіночий день святом весни та краси.

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Однак стереотипи, які прижилися й в Україні, потроху відходять у минуле. Все частіше підіймається питання прав жінок. Зараз вони мають можливість голосувати на виборах та захищати свою країну на фронті, але у деяких професіях досі отримують меншу заробітну плату, аніж чоловіки. Тому боротьба триває.

З нагоди 8 березня LifeStyle 24 зробив чудову добірку листівок-привітань. Надішліть їх своїм найріднішим жінкам у цей день.

Листівки-привітання з Міжнародним жіночим днем

Листівки до 8 березня / Фото LifeStyle 24

Листівки до 8 березня / Фото Plan B Photo

Листівки до 8 березня / Фото Plan B Photo

Листівки до 8 березня / Фото LifeStyle 24

Листівки до 8 березня / Фото moonzori

Листівки до 8 березня / Фото moonzori

Листівки до 8 березня / Фото "Побажайко"

Листівки до 8 березня / Eva blog

Листівки до 8 березня / Eva blog

Листівки до 8 березня / Фото "Люкс ФМ"