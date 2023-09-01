Сьогодні, 1 вересня, в українських школах лунає Перший дзвоник. І хоч чимало навчальних закладів зруйновано російськими окупантами, школярі продовжують здобувати освіту.

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24 Канал підібрав картинки-привітання, з якими можна звернутися у цей день до всіх причетних. Навіть війна не зможе скасувати свято 1 вересня та Дня знань, тому не забудьте привітати своїх близьких.

Привітання з 1 вересня



Привітання з 1 вересня / Фото "Радіо Максимум"

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Бажаю сил, завзяття, наполегливості й цілеспрямованості, бажаю пізнавальних уроків, галасливих змін, захопливих подорожей по різних країнах і цікавих знайомств з великими людьми історії, бажаю цікавих експериментів і веселих конкурсів, а також відмінного настрою і максимум успіхів у цьому навчальному році. З 1 вересня!



Привітання з 1 вересня / Фото "Радіо Максимум"



Привітання з 1 вересня / Фото "Радіо Максимум"

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День знань – чудове свято і веселе. Я щиро вітаю і бажаю, щоб цей навчальний рік подарував безліч можливостей проявити свої здібності й таланти, бажаю твердих знань і високих успіхів, добрих товаришів і нескінченного ентузіазму, активної діяльності й міцного здоров’я.



Привітання з 1 вересня / Фото "Філіжанка кави"



Привітання з 1 вересня / Фото "Філіжанка кави"

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Ось і настало свято – 1 вересня! Тобі пора вирушати в школу, в новий клас, до нових знань! Нехай удача буде до тебе особливо прихильною, бажаю тобі завжди бути серед тих, ким педагоги щиро пишаються! Посміхайся, не сумуй і нехай збудуться всі твої бажання!



Привітання з 1 вересня / Фото "Філіжанка кави"