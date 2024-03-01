Для рідних та друзів: найщиріші привітання у прозі та віршах з першим днем весни

Сьогодні святкуємо перший день весни. Цікаво, що його пов'язують з давньою легендою про молодого хлопця та дівчину, яка мала ім'я Сонце.

Юнаку вдалося врятувати красуню від злого змія, який якось її викрав. Річ у тім, що істота хотіла, щоб світ накрила темрява. Хлопець, на жаль, загинув, однак його хоробрість подарувала людям світло та радість. А перші весняні квіти проростають на місці, де була кров рятівника.

Ще трошки привітань Нехай тепло прийде у кожен дім: чарівні картинки-привітання з першим днем весни для близьких

З нагоди 1 березня LifeStyle 24 публікує красиві привітання у прозі та віршах. Нехай ці теплі слова принесуть світло та тепло у ваші домівки, українці.

Перший день весни: привітання у віршах

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

***

З першим днем весни,

З теплим вітерцем,

З маленьким шаленим

Дзвінким струмком.

Нехай приходять знову

Казкові сни,

Радість та любов,

З першим днем весни!

Привітання з 1 березня / Фото Unsplash

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я в сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

Привітання з 1 березня / Фото Unsplash

Перший день весни: привітання у прозі

Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями й світлими очікуваннями, з добрими мріями й щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!

***

Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси та сміливо проклавши шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам, мої дорогі, поглянути на світ по-новому, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!

***

Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів та ароматом квітів. Нехай тепло і світло будуть на душі та в серці, а ця весна принесе натхнення, легкість і шанобливість. Бажаю, щоб щоранку ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди новий день. З першим днем весни!

Привітання з 1 березня / Фото Canva

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На початку весни хочеться побажати успіхів у всіх справах, які хочеш розпочати: від маленьких побутових до грандіозних проєктів на роботі. Нехай тобі у всьому щастить: у любові, лотерейних розіграшах, на роботі, навчанні та у всіх сферах життя. Нехай весна подарує запаморочливе щастя та міцне-міцне здоров’я!

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Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними та радісними, наповненими любов’ю і щастям.