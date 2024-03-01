Для рідних та друзів: найщиріші привітання у прозі та віршах з першим днем весни
Сьогодні святкуємо перший день весни. Цікаво, що його пов'язують з давньою легендою про молодого хлопця та дівчину, яка мала ім'я Сонце.
Юнаку вдалося врятувати красуню від злого змія, який якось її викрав. Річ у тім, що істота хотіла, щоб світ накрила темрява. Хлопець, на жаль, загинув, однак його хоробрість подарувала людям світло та радість. А перші весняні квіти проростають на місці, де була кров рятівника.
Ще трошки привітань Нехай тепло прийде у кожен дім: чарівні картинки-привітання з першим днем весни для близьких
З нагоди 1 березня LifeStyle 24 публікує красиві привітання у прозі та віршах. Нехай ці теплі слова принесуть світло та тепло у ваші домівки, українці.
Перший день весни: привітання у віршах
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
***
З першим днем весни,
З теплим вітерцем,
З маленьким шаленим
Дзвінким струмком.
Нехай приходять знову
Казкові сни,
Радість та любов,
З першим днем весни!
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
***
До мого вікна
Підійшла весна,
Розтопилася на шибці
Квітка льодяна.
Крізь прозоре скло
Сонечко зайшло
І поклало теплу руку
На моє чоло.
Видалось мені,
Що лежу я в сні,
Що співає мені мати
Золоті пісні,
Що мене торка
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце,
Мамина рука.
***
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
Перший день весни: привітання у прозі
Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями й світлими очікуваннями, з добрими мріями й щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!
***
Весна прийшла до нас, розсипавши навколо перлини роси та сміливо проклавши шлях сонячним променям. Це час, коли природа пробуджується до життя, а серця наповнюються весняним теплом. Бажаю вам, мої дорогі, поглянути на світ по-новому, зберегти в собі всю ту свіжість і енергію, що несе з собою весна, і рухатися вперед з впевненістю та радістю!
***
Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів та ароматом квітів. Нехай тепло і світло будуть на душі та в серці, а ця весна принесе натхнення, легкість і шанобливість. Бажаю, щоб щоранку ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди новий день. З першим днем весни!
***
На початку весни хочеться побажати успіхів у всіх справах, які хочеш розпочати: від маленьких побутових до грандіозних проєктів на роботі. Нехай тобі у всьому щастить: у любові, лотерейних розіграшах, на роботі, навчанні та у всіх сферах життя. Нехай весна подарує запаморочливе щастя та міцне-міцне здоров’я!
***
Друзі, вітаю вас із першим днем весни! Нехай вона принесе тепло, яке ніжно зігріє ваші душі та наповнить серця цілющим вогнем. Нехай дні будуть сонячними та радісними, наповненими любов’ю і щастям.