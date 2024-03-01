Юноше удалось спасти красавицу от злого змея, который как-то ее похитил. Дело в том, что существо хотело, чтобы мир накрыла тьма. Парень, к сожалению, погиб, однако его храбрость подарила людям свет и радость. А первые весенние цветы прорастают на месте, где была кровь спасителя.

Еще немножко поздравлений Пусть тепло придет в каждый дом: волшебные картинки-поздравления с первым днем весны для близких

По случаю 1 марта LifeStyle 24 публикует красивые поздравления в прозе и стихах. Пусть эти теплые слова принесут свет и тепло в ваши дома, украинцы.

Первый день весны: поздравления в стихах

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

***

З першим днем весни,

З теплим вітерцем,

З маленьким шаленим

Дзвінким струмком.

Нехай приходять знову

Казкові сни,

Радість та любов,

З першим днем весни!

Поздравления с 1 марта / Фото Unsplash

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

До мого вікна

Підійшла весна,

Розтопилася на шибці

Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

Видалось мені,

Що лежу я в сні,

Що співає мені мати

Золоті пісні,

Що мене торка

Ніжна і легка,

Наче те весняне сонце,

Мамина рука.

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

Поздравления с 1 марта / Фото Unsplash

Первый день весны: поздравления в прозе

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробиваются первые весенние лучи, а сердце наполняется вдохновением и бодростью!

***

Весна пришла к нам, рассыпав вокруг жемчужины росы и смело проложив путь солнечным лучам. Это время, когда природа пробуждается к жизни, а сердца наполняются весенним теплом. Желаю вам, мои дорогие, взглянуть на мир по-новому, сохранить в себе всю ту свежесть и энергию, что несет с собой весна, и двигаться вперед с уверенностью и радостью!

***

Пусть весна постучится в ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а эта весна принесет вдохновение, легкость и почтительность. Желаю, чтобы каждое утро вы просыпались с удовольствием, вдыхая полной грудью новый день. С первым днем весны!

Поздравления с 1 марта / Фото Canva

***

В начале весны хочется пожелать успехов во всех делах, которые хочешь начать: от маленьких бытовых до грандиозных проектов на работе. Пусть тебе во всем везет: в любви, лотерейных розыгрышах, на работе, учебе и во всех сферах жизни. Пусть весна подарит головокружительное счастье и крепкое-крепкое здоровье!

***

Друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Пусть она принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и наполнит сердца целебным огнем. Пусть дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.