Королівській спадкоємиці, доньці Єлизавети ІІ виповнюється 70 років. Саме сьогодні, 15 серпня, принцеса Анна святкує свій ювілей. З цієї нагоди редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку елегантних образів іменинниці, в яких вона з'являлася на публіці.

День народження члена королівської сім'ї – це завжди особливе свято. До монархів завжди прикута увага, а у такі дні ще більше. З нагоди 70-річчя принцеси Анни 24 канал підготував добірку її аутфітів, якими вона найбільше запам'яталася під час публічних виходів.

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Британська принцеса Анна народилася 15 серпня 1950 року в Лондоні. Наразі вона є 14-тою у черзі на королівський трон. Донька Її Величності здобувала освіту вдома та в школі. З дитинства готувалася до виконання королівських обов'язків.

Анна захоплюється кінним спортом та є чудовою вершницею. У 1971 році вона навіть отримала золоту медаль на чемпіонаті Європи, а у 1976 році представляла Велику Британію на Олімпійських іграх. Принцеса також займається благодійністю. Її діяльність здебільшого спрямована на допомогу дітям.



Принцеса Анна на коні / Instagram / @theroyalfamily

Разом з іншими монархами Анна бере участь у публічних та світських заходах. На публіці вона щоразу демонструє елегатні образи, що вражають вишуканістю. У 70-ий день народження принцеси пропонуємо вам переглянути декілька її виходів, до яких була прикута особлива увага.

Елегантні образи принцеси Анни



Єлизавета ІІ та принцеса Анна / Фото: Getty Images



Принцеса Анна з принцом Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images



Принцеса Анна у вишуканому пальті та капелюсі / Фото: Getty Images



Принцеса Анна з герцогинею Корнуольською / Фото: Getty Images



Принцеса Анна радіє поруч із матір'ю / Фото: Getty Images



Принцеса Анна у блакитному костюмі та чорних туфлях / Фото: Getty Images



Елегантна принцеса Анна у зеленому костюмі / Instagram / @theroyalfamily