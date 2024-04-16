Цей анімалістичний принт насправді буде вишуканим доповненням до будь-якого гардероба. Fashion 24 зібрав декілька модних порад, які допоможуть додати леопардовий низ у свій гардероб.

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З чим носити леопардові штани

Насамперед слід пам'ятати, що леопард – це акцентний принт, який потрібно додавати в образ "дозовано". Наприклад, якщо одягнути анімалістичний низ, то верх краще обрати нейтральний і навпаки. Відповідно, леопардовий принт добре поєднується з базовими кольорами, такими як чорний, білий, бежевий, сірий і молочний.

Так, для офіційних або вечірніх виходів леопардові штани можна одягнути з блузою або топом в нейтральних відтінках. Доповненням до цього look стануть кросівки або підбори та стильна сумка.



З чим носити леопардові штани / Фото з Pinterest

Водночас для тих, хто готовий до експерименту, леопардові штани можна застилізувати з іншими принтами або яскравими кольорами. Наприклад, до анімалістичного принту можна додати червону кофту, чобітки на каблуку, пісочну сумку та золоті аксесуари.



З чим носити леопардові штани / Фото з Pinterest

Зауважимо, коли ви обираєте леопардовий принт, зверніть увагу на простий, лаконічний крій, базові поєднання та відсутність зайвих деталей, адже саме це впливає на його актуальність.

До того ж леопард чудово поєднується зі шкірою завдяки контрасту фактур, тому леопардові штани можна комбінувати зі шкіряними куртками.



З чим носити леопардові штани / Фото з Pinterest