Этот анималистический принт на самом деле будет изысканным дополнением к любому гардеробу. Fashion 24 собрал несколько модных советов, которые помогут добавить леопардовый низ в свой гардероб.

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С чем носить леопардовые брюки

Прежде всего следует помнить, что леопард – это акцентный принт, который нужно добавлять в образ "дозировано". Например, если одеть анималистический низ, то верх лучше выбрать нейтральный и наоборот. Соответственно, леопардовый принт хорошо сочетается с базовыми цветами, такими как черный, белый, бежевый, серый и молочный.

Так, для официальных или вечерних выходов леопардовые брюки можно одеть с блузой или топом в нейтральных оттенках. Дополнением к этому look станут кроссовки или каблуки и стильная сумка.



С чем носить леопардовые брюки / Фото с Pinterest

В то же время для тех, кто готов к эксперименту, леопардовые брюки можно застилизовать с другими принтами или яркими цветами. Например, к анималистическому принту можно добавить красную кофту, сапожки на каблуке, песочную сумку и золотые аксессуары.



С чем носить леопардовые брюки / Фото с Pinterest

Заметим, когда вы выбираете леопардовый принт, обратите внимание на простой, лаконичный крой, базовые сочетания и отсутствие лишних деталей, ведь именно это влияет на его актуальность.

К тому же леопард прекрасно сочетается с кожей благодаря контрасту фактур, поэтому леопардовые брюки можно комбинировать с кожаными куртками.



С чем носить леопардовые брюки / Фото с Pinterest