Fashion 24 підготував для Вас добірку стильних речей, вартістю до 1000 гривень, які допоможуть вам засяяти в очах інших людей під час святкування Великодня.

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Яскравий образ

Малиновий колір асоціюється з весною та літом. Не бійтеся його яскравості, а натомість спробуйте скомбінувати трикотажний топ і спідницю. Образ можна стилізувати білим взуттям: кросівками чи підборами.

Також додайте акцентну білу сумку, яка гарно поєднається зі взуттям. Схожий look від бренду VOVK вартує 690 та 890 гривень.

До того ж цей образ можна носити і в повсякденному житті.



Образ на Великдень 2024 / Фото з магазину VOVK

Біла сумка до образу / Фото з магазину Reserved

Квітковий принт

Сукні з квітковими принтами – незмінна любов дизайнерів. Цієї весни флористичний принт залишається в тренді. Зверніть увагу на сукню максі з довгим рукавом та квітковим візерунком. До неї гарно пасуватимуть чорні підбори та чорна сумка. Такий образ від бренду Mohito коштує 899 гривень.



Образ з квітковим принтом / Фото з магазину Mohito

Елегантна сукня

Святкування Великодня може бути й елегантним. Чорна сукня максі з довгими рукавами підкреслить вашу вроду. Додайте до неї золоті прикраси, чорні підбори та білу сумку, і цей образ заграє новими фарбами. Схожий look від бренду Mohito вартує 799 гривень.



Елегантний образ на Великдень 2024 / Фото з магазину Mohito



Чорна сумка до образу / Фото з магазину Reserved