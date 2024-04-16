Fashion 24 подготовил для Вас подборку стильных вещей, стоимостью до 1000 гривен, которые помогут вам засиять в глазах других людей во время празднования Пасхи.

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Яркий образ

Малиновый цвет ассоциируется с весной и летом. Не бойтесь его яркости, а вместо этого попробуйте скомбинировать трикотажный топ и юбку. Образ можно стилизовать белой обувью: кроссовками или каблуками.

Также добавьте акцентную белую сумку, которая хорошо сочетается с обувью. Похожий look от бренда VOVK стоит 690 и 890 гривен.

К тому же этот образ можно носить и в повседневной жизни.



Образ на Пасху 2024 / Фото из магазина VOVK

Белая сумка к образу / Фото из магазина Reserved

Цветочный принт

Платья с цветочными принтами – неизменная любовь дизайнеров. Этой весной флористический принт остается в тренде. Обратите внимание на платье макси с длинным рукавом и цветочным узором. К нему хорошо подойдут черные каблуки и черная сумка. Такой образ от бренда Mohito стоит 899 гривен.



Образ с цветочным принтом / Фото из магазина Mohito

Элегантное платье

Празднование Пасхи может быть и элегантным. Черное платье макси с длинными рукавами подчеркнет вашу красоту. Добавьте к нему золотые украшения, черные каблуки и белую сумку, и этот образ заиграет новыми красками. Похожий look от бренда Mohito стоит 799 гривен.



Элегантный образ на Пасху 2024 / Фото из магазина Mohito



Черная сумка к образу / Фото из магазина Reserved