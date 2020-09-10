Британський принц Вільям продовжує звітувати про виконання королівських обов'язків. Днями він зустрівся із аварійно-рятувальним службам Північної Ірландії та подякував працівникам за роботу протягом усього спалаху COVID-19.

Пандемія коронавірусу у світі досі не відступає. Надзвичайно важливою є робота усіх, хто долучається до лікування хворих, збереження життя людей, які вже постраждали від смертоносної інфекції. На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі опублікували серію світлин, де показали візит принца Вільяма до аварійно-рятувальних служб.

Читайте також Принц Вільям взяв на полювання 7-річного сина Джорджа: зоозахисники обурені

Герцог здійснив робочу поїздку у столицю Північної Ірландії, місто Белфаст з нагоди Дня надзвичайних служб. Він подякував працівникам рятувальних служб регіону за наполегливу роботу протягом усієї пандемії коронавірусу.

Під час зустрічі принц Вільям розмовлям із співробітниками служб екстреної допомоги про важливість психічного здоров'я не тільки для них самих, але й для їхніх колег. Він зробив це, оскільки прагне підтримувати психічне здоров'я та благополуччя співтовариства.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Зауважимо, станом на 10 вересня у Великій Британії коронавірусну інфекцію виявили у 355 219 людей. Від COVID-19 померли 41 594 людини.

Щодня коронавірус вражає тисячі людей у різних куточках планети та нещадно забирає життя. Задля збреження власного здоров'я та здоров'я своїх рідних необхідно дотримуватися встановлених правил безпеки. Носіть маски, користуйтеся антисептиками та дотримуйтеся соціальної дистанції!