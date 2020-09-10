Британский принц Уильям продолжает отчитываться о выполнении королевских обязанностей. На днях он встретился с аварийно-спасательными службами Северной Ирландии и поблагодарил работников за работу в течение всей вспышки COVID-19.

Пандемия коронавируса в мире до сих пор не отступает. Очень важна работа всех, кто приобщается к лечению больных, сохранению жизни людей, которые уже пострадали от смертоносной инфекции. На официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме опубликовали серию фотографий, где показали визит принца Уильяма в аварийно-спасательные службы.

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Герцог совершил рабочую поездку в столицу Северной Ирландии, город Белфаст по случаю Дня чрезвычайных служб. Он поблагодарил работников спасательных служб региона за упорную работу в течение всей пандемии коронавируса.

Во время встречи принц Уильям разговаривает с сотрудниками служб экстренной помощи о важности психического здоровья не только для них самих, но и для их коллег. Он сделал это, поскольку стремится поддерживать психическое здоровье и благополучие сообщества.

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Заметим, по состоянию на 10 сентября в Великобритании коронавирусную инфекцию обнаружили у 355 219 человек. От COVID-19 умерли 41 594 человека.

Ежедневно коронавирус поражает тысячи людей в разных уголках планеты и беспощадно уносит жизни. Для сохранения собственного здоровья и здоровья своих родных необходимо соблюдать установленные правила безопасности. Носите маски, пользуйтесь антисептиками и следуйте социальной дистанции!