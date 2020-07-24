Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл подали в суд на папараці за вторгнення в особисте життя. Вони подали позов через те, що журналісти сфотографували їх сина за допомогою дрона.

Гаррі та Меган заявили, що папараці незаконно сфотографували їх сина на подвір'ї власного будинку. Це сталося під час пандемії COVID-19, коли сім'я перебувала на карантині. Про це повідомляє видання BBC.

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Королівська пара вважає такий вчинок журналістів вторгненням у їх особисте життя. Адвокат запевняє, що законодавство Каліфорнії, де проживають Гаррі та Меган, гарантує право на приватне життя у власному будинку. І жодні дрони та вертольоти не можуть забрати це право.

У судовому позові йдеться про те, що журналісти за допомогою дрона зробили світлини 14-місячного сина британського принца Гаррі та Меган – Арчі.

Деякі папараці та ЗМІ запускали безпілотники всього за 6 метрів над маєтком родини тричі на день, щоб отримати знімки подружжя та їх маленького сина в приватному будинку,

– написано у заяві.

Папараці постійно слідкують за їхнім життям. А після переїзду пари із Лондона до Лос-Анджелеса увага до них стала ще більшою. Зокрема, сім'я стверджує, що над їхнім подвір'ям літають гелікоптери, а в паркані вирізають дирки. Вони прагнуть розсекретити тих, хто це робить та зупинити їх, адже таким чином журналісти намагають заробити гроші на фотографіях пари.