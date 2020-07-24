Супруги принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на папарацци за вторжение в личную жизнь. Они подали иск из-за того, что журналисты сфотографировали их сына с помощью дрона.

Гарри и Меган заявили, что папарацци незаконно сфотографировали их сына во дворе собственного дома. Это случилось во время пандемии COVID-19, когда семья находилась на карантине. Об этом сообщает издание BBC.

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Королевская пара считает такой поступок журналистов вторжением в их личную жизнь. Адвокат уверяет, что законодательство Калифорнии, где проживают Гарри и Меган, гарантирует право на частную жизнь в собственном доме. И никакие дроны и вертолеты не могут забрать это право.

В судебном иске говорится о том, что журналисты с помощью дрона сделали фотографии 14-месячного сына британского принца Гарри и Меган – Арчи.

Некоторые папарацци и СМИ запускали беспилотники всего за 6 метров над поместьем семьи трижды на день, чтобы получить снимки супругов и их маленького сына в частном доме,

– написано в заявлении.

Папарацци постоянно следят за их жизнью. А после переезда пары из Лондона в Лос-Анджелес внимание к ним стало еще больше. В частности, семья утверждает, что над их двором летают вертолеты, а в заборе вырезают дырки. Они стремятся рассекретить тех, кто это делает и остановить их, ведь таким образом журналисты пытаются заработать деньги на фотографиях пары.