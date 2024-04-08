Запам'ятайте це: ось чому не можна розказувати сни до обіду

До деяких людей сни можуть приходити щоночі. Буває, що події, які там відбуваються, навіть запам'ятовуються. Тому ними хочеться чимшвидше поділитися.

Однак народні прикмети стверджують, що не всі сни варто розповідати до обіду. Про що саме йдеться, читайте на сайті LifeStyle 24.

Дивіться також Чому не варто тримати ключі на столі: що може трапитися

Чому не можна розказувати сни до обіду

Існує думка, що погані сни не слід розказувати до 12:00. Річ у тім, що так вони виявляться віщими, тому незабаром збудуться, а у ваше життя прийде чимало проблем. Ба більше, сни, які несуть негатив, взагалі краще тримати при собі.

Зазначимо, що також не варто обговорювати з кимось жахи, які інколи сняться. Їх взагалі потрібно чимшвидше забути, щоб не накликати біду. Буває, що такі сни турбують майже щоночі, тоді проблему необхідно розв'язувати.

Народні повір'я про сон / Фото Canva

Кому не потрібно розказувати свої сни

Згідно з езотерикою, хорошими снами варто ділитися лише з рідними та друзями. Інакше вам можуть позаздрити вороги або недруги. Розповідайте про відверті речі лише оточенню, якому точно довіряєте, уникайте незнайомців.

Є люди, яким дійсно складно зберігати сон у секреті. Тоді дотримуйтесь такої поради: можете записати побачене у нотатках у телефоні або у блокноті. Так ви позбудетеся тягаря на душі та не притягнете проблеми у життя. Загалом краще довірятися власним відчуттям, адже вони рідко підводять.