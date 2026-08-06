Адже у цей день заведено йти до церкви та освячувати яблука в кошику. Про заборони, Дні ангела та інші свята 6 серпня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

Преображення Господнє 2026

Напередодні своїх страждань Ісус Христос зійшов на високу гору Фавор, узявши із собою найближчих апостолів – Петра, Якова та Івана. Під час щирої молитви Спаситель постав перед учнями в усій своїй небесній величі. Його обличчя випромінювало яскраве світло, а вбрання стало сліпучо-білим. Поруч із Христом апостоли побачили старозавітних пророків Мойсея та Іллю, які вели бесіду з Сином Божим про Його прийдешнє самопожертвування в Єрусалимі. Невдовзі гору осяяла світла хмара, з якої пролунав голос Бога-Отця. Він назвав Ісуса своїм улюбленим Сином і закликав слухатися Його. Це диво остаточно утвердило присутніх у божественній суті Христа та зміцнило їхню віру.

Що не можна робити 6 серпня

Не слід їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Не можна їсти неосвячені яблука.

Не варто важко працювати в полі та на городі.

Хто святкує День ангела сьогодні

За новоюліанським календарем, 6 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман і Лев.

Що ще відзначають

Щороку 6 серпня відзначають День вдячності працівникам сільського господарства. Головна мета цього свята – підвищити обізнаність суспільства про важливість роботи цих фахівців.

Також сьогодні святкують Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день "Лікарі світу за мир".