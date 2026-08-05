Здавна існує низка давніх заборон і застережень, які діють у це свято. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Заборони на Преображення Господнє 2026

Насамперед Преображення припадає на період суворого Успенського посту, тому Церква закликає вірян утримуватися від гучних розваг, алкогольних напоїв і влаштування пишних бенкетів. 6 серпня не варто вживати м'ясні, молочні продукти та яйця, хоча з нагоди свята духовенство дозволяє послаблення. Зокрема, додавати до раціону рибу, трохи рослинної олії та вина.

У день Яблучного Спасу категорично забороняється сперечатися, лаятися та ображати інших людей. Християнам радять пробачати давні непорозуміння, не бажати нікому зла й уникати заздрощів.

Також здавна вважають поганою прикметою відмовляти в допомозі тим, хто просить про підтримку чи їжу.

Ще одна поширена народна заборона стосується вживання яблук. Так, віряни намагаються не куштувати фрукти нового врожаю до їхнього освячення в храмі під час ранкової літургії.

Що не можна робити на Преображення Господнє 2026 / Фото Magnific

Щодо побуту, то церковні традиції не рекомендують займатися важкою фізичною працею, будівництвом, генеральним прибиранням чи шиттям. Усі господарські справи краще завершити заздалегідь, щоб присвятити святковий день духовній радості, відвідуванню церкви та теплому спілкуванню з близькими. При цьому легка праця, наприклад, приготування святкового пісного обіду чи збір дозрілих яблук у садку, цілком припустима й вважається доброю справою.

Раніше ми розповідали, як святкують Яблучний Спас в Україні.