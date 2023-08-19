Молитви на Преображення Господнє 2023, щоб очиститися від гріхів

19 серпня 2023, 09:00
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19 серпня християни святкують велике християнське свято – Преображення Господнє. Ця подія також відома у народі як Яблучний Спас.

У християнській традиції дуже важливо звертатися до Бога у молитві, особливо під час великих свят. Під час Преображення Господнього, ви можете попросити Бога про захист від негараздів та втрат, а також про очищення від гріхів.

До слова Не лише яблука та сливи: що покласти в кошик на Яблучний Спас

У день Преображення Господнього віряни йдуть до церкви, аби освятити плоди. Кожна господиня власноруч вибирає наповнення святкового кошика, але існує певний перелік фруктів, які найчастіше освячують, серед них:

  • яблука,
  • груші,
  • виноград,
  • сливи,
  • персики,
  • моркву,
  • помідори,
  • хліб,
  • хрін,
  • медові стільники,
  • сіль.

Заведено вважати, що свято має дохристиянське коріння, оскільки наші пращури відзначали день урожаю наприкінці літа.

Молитви на Преображення Господнє

Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео 

 Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео

 

Автор: Квітослава Туз