У християнській традиції дуже важливо звертатися до Бога у молитві, особливо під час великих свят. Під час Преображення Господнього, ви можете попросити Бога про захист від негараздів та втрат, а також про очищення від гріхів.
До слова Не лише яблука та сливи: що покласти в кошик на Яблучний Спас
У день Преображення Господнього віряни йдуть до церкви, аби освятити плоди. Кожна господиня власноруч вибирає наповнення святкового кошика, але існує певний перелік фруктів, які найчастіше освячують, серед них:
- яблука,
- груші,
- виноград,
- сливи,
- персики,
- моркву,
- помідори,
- хліб,
- хрін,
- медові стільники,
- сіль.
Заведено вважати, що свято має дохристиянське коріння, оскільки наші пращури відзначали день урожаю наприкінці літа.
Молитви на Преображення Господнє
Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео
Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео