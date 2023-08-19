У християнській традиції дуже важливо звертатися до Бога у молитві, особливо під час великих свят. Під час Преображення Господнього, ви можете попросити Бога про захист від негараздів та втрат, а також про очищення від гріхів.

До слова Не лише яблука та сливи: що покласти в кошик на Яблучний Спас

У день Преображення Господнього віряни йдуть до церкви, аби освятити плоди. Кожна господиня власноруч вибирає наповнення святкового кошика, але існує певний перелік фруктів, які найчастіше освячують, серед них:

яблука,

груші,

виноград,

сливи,

персики,

моркву,

помідори,

хліб,

хрін,

медові стільники,

сіль.

Заведено вважати, що свято має дохристиянське коріння, оскільки наші пращури відзначали день урожаю наприкінці літа.

Молитви на Преображення Господнє

Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео

Молитва на Преображення Господнє: дивіться відео