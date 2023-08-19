Ця подія сталася на горі Фавор, а свідками Преображення були Петро, Яків і Іоанн. Піднявшись на гору, Ісус почав молитися, його обличчя розсіялося, мов сонце, а одяг став абсолютно білим. Саме тоді апостоли переконалися, що Ісус – Божий Син і Спаситель людства.

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24 Канал підготував найкрасивіші привітання та листівки з Преображенням, якими можна привітати близьких і рідних.

Картинки-привітання з Преображенням Господнім 2023



Вітаємо з Яблучним Спасом / Pinterest



Привітання з Преображенням Господнім / Pinterest



Картинка-привітання з Преображенням Господнім / Pinterest



Щиро вітаємо з Преображенням Господнім / Pinterest

Найкращі вітання з Преображенням Господнім / Pinterest