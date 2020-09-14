Вихід найочікуваніших фільмів 2020 року знову зазнає змін. Представники Warner Bros. оприлюднили офіційну заяву, в якій назвали нову дату прем'єри "Диво-жінки 1984".

Про це оголосили у журналі Variety. За словами представника Warmer Bros. Тобі Еммеріха, кіноманам варто очікувати вихід "Диво-жінки 1984" 25 грудня 2020 року. Наразі невідомо, чи ця дата буде остаточною, адже прем'єру стрічки вже кілька разів переносили. Водночас творці кіноновинки поквапились запевнити, що фільм вартий уваги любителів якісного фентезі.

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"Петті Дженкінс чудова постановниця, і її неймовірно динамічний фільм "Диво-жінка 1984" точно сподобається кіноманам різного віку в усьому світі. Ми дуже пишаємося цим фільмом і з нетерпінням чекаємо можливості показати його глядачам на різдвяні свята", – йдеться в заяві.

У західних ЗМІ припускають, що на рішення Warner Bros. повпливали прибутки від прокату фільму "Тенет" Крістофера Нолана. За неофіційною інформацією, видовищний екшн спеціально презентували наприкінці серпня 2020 року, щоб подивитись, яким буде касовий збір. І реальність не виправдала очікувань Голлівуду: стрічка, яку оцінювали в 200 мільйонів доларів, змогла зібрати у США у 10 разів меншу суму. Це пов'язано з пандемією коронавірусу, адже не всі кіномани наважуються відвідувати кінотеатри.

Що відомо про фільм "Диво-жінка 1984"

Супергеройський фільм "Диво-жінка 1984" став одним із найбільш очікуваних у 2020 році. Сиквел поверне глядачів у 80-ті роки ХХ століття. Диво-жінка опиниться в Радянському Союзі в часи холодної війни. Тоді ж вона зустріне бізнесмена Максвелла Лорда, який прагне отримати владу над усім світом. Багатій вкладає мільйони доларів на пошуки артефактів, які можуть його наділити магічними силами.

Перші експерименти Лорда проходять вдало: він з легкістю перетворив антрополога Барбару Енн Міневру на монстра Гепарда. Саме вона і зіткнеться у двобої з Диво-жінкою.

Головну роль у стрічці виконала Галь Гадот. А головну антагоністку перевтілилась актриса Крістен Віг. Цікаво, що роль пропонували оскароносній Еммі Стоун, однак знаменитість відмовилась. Також на глядачів очікує повернення на великий екран Стіва Тревора, якого зіграв Кріс Пейн.

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