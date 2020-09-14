Выход самых ожидаемых фильмов 2020 года снова претерпит изменения. Представители Warner Bros. обнародовали официальное заявление, в котором назвали новую дату премьеры "Чудо-женщины 1984".

Об этом объявили в журнале Variety. По словам представителя Warmer Bros. Тоби Эммериха, киноманам стоит ожидать выход "Чудо-женщины 1984" 25 декабря 2020 года. Пока неизвестно, будет ли эта дата окончательной, ведь премьеру ленты уже несколько раз переносили. В то же время создатели киноновинки поторопились заверить, что фильм достоин внимания любителей качественного фэнтези.

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"Пэтти Дженкинс замечательный постановщик, и ее невероятно динамичный фильм "Чудо-Женщина 1984" точно понравится киноманам всех возрастов во всем мире. Мы очень гордимся этим фильмом и с нетерпением ждем возможности показать его зрителям на рождественские праздники", – говорится в заявлении.

В западных СМИ предполагают, что на решение Warner Bros. повлияли доходы от проката фильма "Тенет" Кристофера Нолана. По неофициальной информации, зрелищный экшн специально презентовали в конце августа 2020 года, чтобы посмотреть, каким будет кассовый сбор. И реальность не оправдала ожиданий Голливуда: лента, которую оценивали в 200 миллионов долларов, смогла собрать в США в 10 раз меньшую сумму. Это связано с пандемией коронавируса, ведь не все киноманы решаются посещать кинотеатры.

Что известно о фильме "Чудо-Женщина 1984"

Супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984" стал одним из самых ожидаемых в 2020 году. Сиквел вернет зрителей в 80-е годы ХХ века. Чудо-женщина окажется в Советском Союзе во времена холодной войны. Тогда же она встретит бизнесмена Максвелла Лорда, стремящегося получить власть над всем миром. Богач вкладывает миллионы долларов на поиски артефактов, которые могут его наделить магическими силами.

Первые эксперименты Лорда проходят удачно: он с легкостью превратил антрополога Барбару Энн Миневру в монстра Гепарда. Именно она и столкнется в поединке с Чудо-женщиной.

Главную роль в ленте исполнила Галь Гадот. А в главную антагонистку перевоплотилась актриса Кристен Виг. Интересно, что роль предлагали оскароносной Эмме Стоун, однако знаменитость отказалась. Также зрителей ожидает возвращение на большой экран Стива Тревора, которого сыграл Крис Пейн.

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