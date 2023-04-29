Православний календар на травень 2023: найважливіші події цього місяця

Чимало християн у житті послуговуються православним календарем. Адже він містить найважливіші свята року та іменини. Що у православному календарі на травень – читайте далі.

Для православних християн насамперед важливий церковний календар. Адже він містить найважливіші свята та іменини в році. Тож як виглядає православний календар на травень 2023 року – підкаже 24 Канал.

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Головні свята

6 травня – День пам'яті великомученика Георгія Побідоносця та День пам'яті Іверської ікони Божої Матері.

9 травня – День пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського, поминання померлих воїнів.

20 травня – День пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.

21 травня – День пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

22 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця.



Перенесення мощів Святого Миколая / Фото УПЦ КП

24 травня – День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.

25 травня – Вознесіння Господнє, День пам'яті святих Епіфанія, єпископа Кіпру і Германа, патріарха Єрусалимського.

Інші свята

1 травня – День пам'яті преподобного Іоанна Солунського.

2 травня – День пам'яті преподобного Іоанна Печерника.

3 травня – День пам'яті преподобного Теодора Трихіни.

4 травня – День пам'яті священномученика Януарія.

5 травня – День пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.

7 травня – День пам'яті мученика Сави Стратилата.

8 травня – День пам'яті апостола Євангеліста Марка.



Святий Марк / Фото Православна Волинь

10 травня – Преполовіння П'ятдесятниці, день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.

11 травня – День пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.

12 травня – День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.

13 травня – День пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

14 травня – Священномученика Макарія, митрополита Київського.



Святий Макарій / Фото Велич Львова

15 травня – День пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

16 травня – День пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.

17 травня – День пам'яті мучениці Пелагії.

18 травня – День пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.

19 травня – День пам'яті праведного Іова багатостраждального.

23 травня – День пам'яті апостола Симона Зілота.

26 травня – День пам'яті мучениці Глікерії.



Свята Гликерія / Фото 0372

27 травня – День пам'яті мученика Ісидора.

28 травня – День пам'яті преподобного Пахомія Великого.

29 травня – День пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.

30 травня – День пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.

31 травня – День пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.